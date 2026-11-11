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11.11.2026 11:46:03
EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA beabsichtigt die Anzeige eines Restrukturierungsvorhabens nach dem StaRUG
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EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Rechtssache/Kapitalrestrukturierung
ABO Energy hat heute beschlossen, beim zuständigen Amtsgericht Frankfurt am Main ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) anzuzeigen. Grundlage sind die laufenden Verhandlungen mit den wesentlichen Finanzierungsgläubigern über ein umfassendes Restrukturierungskonzept auf Basis eines inzwischen vorliegenden aktualisierten Entwurfs eines Sanierungsgutachtens nach dem Standard IDW S 6. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass die Gesellschaft bei Umsetzung der vorgesehenen Massnahmen sanierungsfähig ist.
Ziel der finanziellen Restrukturierung ist es, die bestehenden Verbindlichkeiten neu zu ordnen, die Schuldenlast des Unternehmens zu reduzieren und ABO Energy mit zusätzlicher Liquidität auszustatten. Dazu sollen unter anderem Laufzeiten bestehender Finanzierungen verlängert sowie Zins- und Tilgungsstrukturen angepasst werden. Auch Forderungsverzichte der Finanzierungsgläubiger sind vorgesehen.
Das StaRUG steht nur Unternehmen offen, die weder zahlungsunfähig noch überschuldet sind. Diese Voraussetzung erfüllt ABO Energy. Ohne Restrukturierung würden jedoch in den kommenden 24 Monaten Finanzierungen und Finanzierungsbestandteile in erheblichem Umfang zur Zahlung fällig, welche die Gesellschaft nicht aus eigener Kraft zurückführen oder refinanzieren könnte.
Um die Sanierungsfinanzierung sicherzustellen und mittelfristig die Voraussetzungen für den Eintritt neuer Investoren zu schaffen, ist es aus Sicht der Gesellschaft erforderlich, in die Mitgliedschaftsrechte der Anteilsinhaber einzugreifen.
Nach dem aktuellen Verhandlungsstand des Restrukturierungskonzepts wird die Gesellschaft einen Restrukturierungsplan betroffenen Gläubigern und Anteilseignern zur Abstimmung in Gruppen vorlegen. Anschliessend muss das Restrukturierungsgericht den Plan bestätigen. Der Restrukturierungsplan sieht nach dem aktuellen Verhandlungsstand unter anderem folgende Massnahmen vor:
Management: Massnahmen sind erforderlich, um Zukunft zu sichern
Nach Einschätzung der Gesellschaft sind diese Massnahmen erforderlich, um die finanzielle Sanierung zu erreichen und den langfristigen Fortbestand von ABO Energy zu sichern.
Britta Hübner, Chief Restructuring Officer (CRO) von ABO Energy, sagt: „Unser Ziel ist es, eine stabile Grundlage zu schaffen, um der Gesellschaft eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen. Damit das gelingt, ist es entscheidend, das Restrukturierungsvorhaben gemäss StaRUG konsequent umzusetzen.“
Sanierungsgesellschafter soll Weg für neue Investoren öffnen
Das Konzept sieht zudem eine Sanierungsgesellschafterlösung vor. Ein von den Darlehensgebern ausgewählter Sanierungsexperte soll neuer Alleingesellschafter werden.
Das Konzept schafft ein belastbares Sanierungs- und Finanzierungskonstrukt und positives Eigenkapital.
Finanzielle Restrukturierung ergänzt strategische Neuausrichtung
Die finanzielle Sanierung ergänzt die eingeleitete strategische Neuausrichtung von ABO Energy. Der Sprecher der Geschäftsführung, Karsten Schlageter, sagt dazu: „Um ABO Energy wieder eine positive Zukunftsperspektive zu eröffnen, müssen finanzielle Restrukturierung und strategische Neuausrichtung ineinandergreifen. Wir konzentrieren uns auf wirtschaftlich tragfähige Märkte und Projekte und stärken die Unternehmenssteuerung.“
Die mit den wesentlichen Finanzierungsgläubigern geschlossene Stillhaltevereinbarung läuft derzeit bis zum 30. November 2026 und enthält eine Verlängerungsoption bis zum 21. Dezember 2026. Sie soll bis zum Abschluss der Sanierungsfinanzierung verlängert werden.
Das Restrukturierungskonzept steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Ausgangs des StaRUG-Verfahrens.
[1] Vorbehaltlich eines aus depotrechtlichen Gründen ggf. erforderlichen Restwerts in minimaler Höhe (Erinnerungswert), um eine Ausbuchung zu verhindern.
11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ABO Energy GmbH & Co. KGaA
|Unter den Eichen 7
|65195 Wiesbaden
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)611 26 765 0
|Fax:
|+49 (0)611 26 765 5199
|E-Mail:
|presse@aboenergy.com
|Internet:
|https://www.aboenergy.com/
|ISIN:
|DE0005760029, DE000A3829F5
|WKN:
|576002, A3829F
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900BCUIZZOY4FXQ88
|EQS News ID:
|2432804
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2432804 11.11.2026 CET/CEST
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