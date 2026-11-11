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11.11.2026 11:46:03

EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA beabsichtigt die Anzeige eines Restrukturierungsvorhabens nach dem StaRUG

ABO Energy
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EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Rechtssache/Kapitalrestrukturierung
ABO Energy GmbH & Co. KGaA beabsichtigt die Anzeige eines Restrukturierungsvorhabens nach dem StaRUG

11.11.2026 / 11:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ABO Energy hat heute beschlossen, beim zuständigen Amtsgericht Frankfurt am Main ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) anzuzeigen. Grundlage sind die laufenden Verhandlungen mit den wesentlichen Finanzierungsgläubigern über ein umfassendes Restrukturierungskonzept auf Basis eines inzwischen vorliegenden aktualisierten Entwurfs eines Sanierungsgutachtens nach dem Standard IDW S 6. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass die Gesellschaft bei Umsetzung der vorgesehenen Massnahmen sanierungsfähig ist.

Ziel der finanziellen Restrukturierung ist es, die bestehenden Verbindlichkeiten neu zu ordnen, die Schuldenlast des Unternehmens zu reduzieren und ABO Energy mit zusätzlicher Liquidität auszustatten. Dazu sollen unter anderem Laufzeiten bestehender Finanzierungen verlängert sowie Zins- und Tilgungsstrukturen angepasst werden. Auch Forderungsverzichte der Finanzierungsgläubiger sind vorgesehen.

Das StaRUG steht nur Unternehmen offen, die weder zahlungsunfähig noch überschuldet sind. Diese Voraussetzung erfüllt ABO Energy. Ohne Restrukturierung würden jedoch in den kommenden 24 Monaten Finanzierungen und Finanzierungsbestandteile in erheblichem Umfang zur Zahlung fällig, welche die Gesellschaft nicht aus eigener Kraft zurückführen oder refinanzieren könnte.

Um die Sanierungsfinanzierung sicherzustellen und mittelfristig die Voraussetzungen für den Eintritt neuer Investoren zu schaffen, ist es aus Sicht der Gesellschaft erforderlich, in die Mitgliedschaftsrechte der Anteilsinhaber einzugreifen.

Nach dem aktuellen Verhandlungsstand des Restrukturierungskonzepts wird die Gesellschaft einen Restrukturierungsplan betroffenen Gläubigern und Anteilseignern zur Abstimmung in Gruppen vorlegen. Anschliessend muss das Restrukturierungsgericht den Plan bestätigen. Der Restrukturierungsplan sieht nach dem aktuellen Verhandlungsstand unter anderem folgende Massnahmen vor:

  • Das Grundkapital der Gesellschaft wird auf null herabgesetzt.
  • Neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Kommanditaktionäre ausgegeben. Zur Zeichnung der neuen Aktien soll allein ein Sanierungsgesellschafter zugelassen werden. Die bisherigen Kommanditaktionäre würden damit aus der Gesellschaft ausscheiden.
  • Die Gesellschaft wird in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.
  • Die nachrangige Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A3829F5 / WKN: A3829F) und die nachrangige Anleihe 2021/2030 (ISIN: DE000A3H2UT8 / WKN: A3H2UT), jeweils einschliesslich aufgelaufener Zinsen, werden vollständig[1] gegen Ausgabe eines nachrangigen Besserungsscheins erlassen.
  • Die bestehenden vorrangigen Finanzierungen werden zu einem erheblichen Teil gegen Ausgabe eines vorrangigen Besserungsscheins erlassen und im Übrigen in ihrer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2030 verlängert.
  • Der Gesellschaft wird zusätzliche Liquidität bereitgestellt.
  • Die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr der Börse München (m:access) soll beendet werden.
  • Nicht in den Restrukturierungsplan einbezogen werden die konzerninternen Finanzierungen, über die Mittel aus Genussrechten der ABO Energy Mezzanine-Gesellschaften und aus Bürgerbeteiligungen an die Gesellschaft weitergereicht wurden. Die Mittel wurden wirtschaftlich gesehen von Kleininvestoren zur Verfügung gestellt, unter denen sich eine Vielzahl von Verbrauchern, Klein- und Kleinstunternehmen oder mittleren Unternehmen befinden. Ausserdem erklärt sich die Nichteinbeziehung dadurch, dass ein Eingriff in diese Forderungen nicht zwingend notwendig ist, um die drohende Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft zu beseitigen.

Management: Massnahmen sind erforderlich, um Zukunft zu sichern

Nach Einschätzung der Gesellschaft sind diese Massnahmen erforderlich, um die finanzielle Sanierung zu erreichen und den langfristigen Fortbestand von ABO Energy zu sichern.

Britta Hübner, Chief Restructuring Officer (CRO) von ABO Energy, sagt: „Unser Ziel ist es, eine stabile Grundlage zu schaffen, um der Gesellschaft eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen. Damit das gelingt, ist es entscheidend, das Restrukturierungsvorhaben gemäss StaRUG konsequent umzusetzen.“

Sanierungsgesellschafter soll Weg für neue Investoren öffnen

Das Konzept sieht zudem eine Sanierungsgesellschafterlösung vor. Ein von den Darlehensgebern ausgewählter Sanierungsexperte soll neuer Alleingesellschafter werden.

Das Konzept schafft ein belastbares Sanierungs- und Finanzierungskonstrukt und positives Eigenkapital.

Finanzielle Restrukturierung ergänzt strategische Neuausrichtung

Die finanzielle Sanierung ergänzt die eingeleitete strategische Neuausrichtung von ABO Energy. Der Sprecher der Geschäftsführung, Karsten Schlageter, sagt dazu: „Um ABO Energy wieder eine positive Zukunftsperspektive zu eröffnen, müssen finanzielle Restrukturierung und strategische Neuausrichtung ineinandergreifen. Wir konzentrieren uns auf wirtschaftlich tragfähige Märkte und Projekte und stärken die Unternehmenssteuerung.“

Die mit den wesentlichen Finanzierungsgläubigern geschlossene Stillhaltevereinbarung läuft derzeit bis zum 30. November 2026 und enthält eine Verlängerungsoption bis zum 21. Dezember 2026. Sie soll bis zum Abschluss der Sanierungsfinanzierung verlängert werden.

Das Restrukturierungskonzept steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Ausgangs des StaRUG-Verfahrens.

 

 

 

[1] Vorbehaltlich eines aus depotrechtlichen Gründen ggf. erforderlichen Restwerts in minimaler Höhe (Erinnerungswert), um eine Ausbuchung zu verhindern.


11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 26 765 0
Fax: +49 (0)611 26 765 5199
E-Mail: presse@aboenergy.com
Internet: https://www.aboenergy.com/
ISIN: DE0005760029, DE000A3829F5
WKN: 576002, A3829F
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900BCUIZZOY4FXQ88
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2432804  11.11.2026 CET/CEST

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