Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 0.8%  SPI 16’678 0.5%  Dow 44’922 1.0%  DAX 24’186 0.7%  Euro 0.9431 0.1%  EStoxx50 5’388 1.0%  Gold 3’359 0.1%  Bitcoin 98’226 -1.1%  Dollar 0.8062 0.1%  Öl 65.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Relief Therapeutics-Aktie: Weniger Verlust im ersten Halbjahr
Peach Property-Aktie: Bilanztransformation mit Neufinanzierung abgeschlossen
Swissquote-Aktie: Prognosen nach gutem ersten Halbjahr erhöht
Kuros-Aktie: Erstmals operativer Gewinn im ersten Semester
Goldpreis: Kommt der Ausbruch aus der Tradingrange?
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2025 08:46:13

EQS-News: ABO Energy erhält Tarif für polnischen Solarpark

ABO Energy
39.80 EUR 4.19%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Marktbericht
ABO Energy erhält Tarif für polnischen Solarpark

14.08.2025 / 08:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ein grosser Erfolg für ABO Energy in Polen: Der Projektentwickler hat einen Zuschlag für seinen ersten polnischen Solarpark bei der Tarifausschreibung der zuständigen Behörde URE erhalten. Vor dem Tarifzuschlag hatte ABO Energy bereits die Netzzusage für den Solarpark Gubin erhalten, ein in Polen herausfordernder und entscheidender Schritt der Projektentwicklung.

Der Bau des Solarparks hat vor kurzem begonnen. Das Projekt hat eine Leistung von 17 Megawatt peak und wird rechnerisch mehr als 6.000 Haushalte mit Strom versorgen. Der Solarpark wird auf dem Gelände eines ehemaligen Truppenübungsplatzes in Gubin in der Provinz Lubuskie errichtet. „2022 haben wir unseren ersten Windpark in Donaborów ans Netz gebracht, nun folgt in Gubin unser erster Solarpark – ein wichtiger Schritt für ABO Energy Polska. Wir freuen uns sehr, dass wir nach der Netzzusage nun auch einen Tarifzuschlag erhalten haben", sagt Aleksandra Koska, Geschäftsführerin von ABO Energy Polska.

ABO Energy ist seit 2019 in Polen aktiv und hat 2020 ein Büro in Lódz eröffnet. Die 18 Mitarbeitenden arbeiten vor Ort an Solar-, Wind- und Batterieprojekten mit insgesamt mehr als einem Gigawatt Leistung. Neben dem Netzzugang für Gubin hat ABO Energy kürzlich Netzanschlüsse für drei weitere Solarparks erhalten. Für drei Standalone-Batterieprojekte (darunter ein 257 Megawatt-Batteriespeicher) hat das Unternehmen einen Netzanschluss beantragt.

„Die Aussichten für die erneuerbaren Energien in Polen sind sehr gut“, erklärt der zuständige Bereichsleiter Dr. Klaus Pötter. „Das Land verzeichnet hohes Wirtschaftswachstum und hat einen Strombedarf von etwa 160 Terrawattstunden. Bislang spielte Kohle dabei die Hauptrolle, doch das ändert sich gerade“, erklärt Pötter. Im Juni 2025 haben Erneuerbare bei der Stromerzeugung erstmals Kohle überholt. Ihr Anteil am Strommix soll bis 2030 von derzeit 29 Prozent auf 56 Prozent steigen.

Den Ausbau der Windenergie an Land bremst in Polen derzeit noch eine 10H-Abstandsregel. Der zufolge muss eine Windenergieanlage einen Abstand vom Zehnfachen ihrer Höhe zur nächsten Wohnbebauung einhalten – es sei denn, die Kommune stimmt im Rahmen des Flächennutzungsplans einem geringeren Abstand zu. Der Gesetzgeber strebt an, diese Regelung zu lockern. „Wir sind in jedem Fall überzeugt, dass Windenergie an Land in Zukunft wieder eine wichtige Rolle in Polen spielen wird und arbeiten daher auch weiterhin mit Hochdruck an mehreren Windprojekten“, sagt Koska. „Solarenergie und Batteriespeicher hatten es bisher etwas leichter. Die Realisierung unseres Solarparks in Gubin wird uns helfen, unsere gute Position im polnischen Markt weiter auszubauen. Mit der hervorragenden Arbeit unserer polnischen Kolleginnen und Kollegen und dank der Unterstützung der deutschen Muttergesellschaft mit ihrer knapp 30-jährigen Erfahrung sind wir sehr gut aufgestellt, die polnische Energiewende mitzugestalten.“


14.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 26 765 0
Fax: +49 (0)611 26 765 5199
E-Mail: presse@aboenergy.com
Internet: https://www.aboenergy.com/
ISIN: DE0005760029, DE000A3829F5
WKN: 576002, A3829F
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2183812

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2183812  14.08.2025 CET/CEST

Nachrichten zu ABO Energy

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten