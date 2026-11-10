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aap Implantate Aktie 57872565 / DE000A3H2101

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10.11.2026 11:04:33

EQS-News: aap steigert Umsatz im dritten Quartal 2026 um 2 % – auf bereits hohem Vorjahresniveau

aap Implantate
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EQS-News: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen
aap steigert Umsatz im dritten Quartal 2026 um 2 % – auf bereits hohem Vorjahresniveau

10.11.2026 / 11:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

aap steigert Umsatz im dritten Quartal 2026 um 2 % – auf bereits hohem Vorjahresniveau

  • Q3-Umsatz steigt um 2 % auf EUR 3,3 Mio. – starkes Vorjahresquartal erneut übertroffen; Umsatzentwicklung im Jahresverlauf verbessert
  • US-Geschäft wächst in Q3 auf hoher Vorjahresbasis um 2 % in lokaler Währung; höchster Monatsauftragseingang des Jahres zum Auftakt von Q4
  • EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 weiter verbessert und nach IFRS über der Gewinnschwelle

Berlin, 10. November 2026

Die aap Implantate AG („aap“) hat die operative Erholung im dritten Quartal 2026 weiter fortgesetzt. Gegenüber dem Vorquartal stieg der Umsatz von EUR 2,8 Mio. auf EUR 3,3 Mio. und lag damit leicht über dem Vorjahresquartal. Für die ersten neun Monate 2026 ergibt sich damit nur noch ein Umsatzrückgang von 1,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit zeigt sich eine sukzessive Verbesserung der Umsatzentwicklung im Jahresverlauf.

Q3/2026 – Umsatzzahlen

Region / Umsatz in TEUR Q3/2026 Q3/2025 Veränderung
EMEA (= Europa, Mittlerer Osten, Afrika)
Nordamerika
LATAM (= Lateinamerika)
APAC (= Asien-Pazifik)		 1.521
797
832
184		 1.481
732
828
214		 3%
9%
0%
-14%
Umsatz 3.334 3.255 2%

 

Region / Umsatz in USD Tsd. Q3/2026 Q3/2025 Veränderung
Nordamerika 875 855 2%


9M/2026 – Umsatzzahlen

Umsatz in TEUR 9M/2026 9M/2025 Veränderung
EMEA (= Europa, Mittlerer Osten, Afrika)
Nordamerika
LATAM (= Lateinamerika)
APAC (= Asien-Pazifik)		 4.546
2.280
1.929
597		 4.753
2.022
2.047
663		 -4%
13%
-6%
-10%
Umsatz 9.352 9.484 -1%

 

Region / Umsatz in USD Tsd. 9M/2026 9M/2025 Veränderung
Nordamerika 2.607 2.266 15%

 

Regionale Umsatzentwicklung

EMEA, die umsatzstärkste Region, verzeichnete im dritten Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von 3 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Im Mittleren Osten erholte sich der Umsatz deutlich und stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 22 %. In den ersten neun Monaten lag der Umsatz dort jedoch weiterhin um 51 % unter dem Vorjahresniveau. Neue Produkte führten in Spanien und Portugal zu einem dynamischen Wachstum und kompensierten den Umsatzrückgang in Südafrika. Die meisten übrigen Märkte der Region verzeichneten im dritten Quartal leichte Umsatzsteigerungen oder -rückgänge.

Das US-Geschäft blieb ein wichtiger Wachstumstreiber des Konzerns. Bereits im dritten Quartal 2025 hatte aap den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 18 % gesteigert. Auf dieser hohen Vergleichsbasis wuchs der Umsatz im dritten Quartal 2026 in lokaler Währung um weitere 2 %. Das vierte Quartal startete zudem mit dem höchsten Monatsauftragseingang des Jahres.

In der LATAM-Region erreichte der Umsatz das Niveau des aussergewöhnlich starken Vorjahresquartals, in dem ein Wachstum von 21 % erzielt worden war. Ein erweitertes Produktangebot und neue Märkte kompensierten die hohen Einmalbestellungen aus dem dritten Quartal 2025. Dies schafft eine solide Ausgangsbasis für das kommende Jahr. Für das vierte Quartal ist aap zuversichtlich, den kumulierten Umsatzrückstand gegenüber dem Vorjahr weiter zu verringern.

In der APAC-Region lag der Umsatz im dritten Quartal um 14 % unter dem Vorjahreswert. Das Vergleichsquartal 2025 war mit einem Wachstum von über 200 % aussergewöhnlich stark ausgefallen. Für das vierte Quartal ist aap zuversichtlich, weitere Fortschritte zu erzielen und auf der kontinuierlich wachsenden Basis der Region weiteres Wachstum zu generieren.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten

Das starke dritte Quartal trug dazu bei, den Umsatzrückstand gegenüber dem Vorjahr in den ersten neun Monaten zu verringern. Der kumulierte Umsatz erreichte EUR 9,3 Mio. (9M/2025: EUR 9,5 Mio.).

Auch die Ergebnisentwicklung blieb positiv: Das EBITDA verbesserte sich in den ersten neun Monaten 2026 erneut und lag nach IFRS über der Gewinnschwelle. Dies unterstreicht die Fortschritte bei Effizienz, Kostenkontrolle und operativer Leistungsfähigkeit.

Ausblick auf das vierte Quartal

aap startet auf einer soliden Basis in das vierte Quartal. Ein entsprechender Ausblick ist Gegenstand der Investorenpräsentation, welche auf unserer Website ab 11.11.2026 einzusehen ist.

 

Über aap Implantate AG

Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ® ein weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten Implantaten. Diese Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites Distributoren-Netzwerk in rund 25 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine Vertriebsstrategie über Distributionsagenten. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.aap.de.

Bei den in dieser Mitteilung dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen.

Kontakt Investor Relations:

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Phone: +49 89 125 09 0333
Email: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der aap Implantate AG dar. Massgeblich für das Angebot ist ausschliesslich das im Bundesanzeiger veröffentlichte Bezugsangebot. Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Sie kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf gegenwärtigen Erwartungen des Vorstands beruhen und Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen; die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schliessen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.


Kontakt:
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
aap Implantate AG; R. Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands / CEO; Lorenzweg 5; D-12099 Berlin
Tel.: +49/30/750 19 – 170; Fax: +49/30/750 19 – 290; r.digirolamo@aap.de

10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 75 019-0
Fax: +49 (0) 30 75 019-111
E-Mail: info@aap.de
Internet: www.aap.de
ISIN: DE000A3H2101
WKN: A3H210
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 39120001TRQTQ01LPP57
EQS News ID: 2431698

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2431698  10.11.2026 CET/CEST

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