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11.11.2026 08:30:04

EQS-News: aap Implantate AG: Vorstand präzisiert Prognose 2026 und gibt erstmals Ausblick auf 2027 – Ambition 2030: Umsatz von mindestens EUR 21 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 17,5 % bis 22,5 %

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EQS-News: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Prognose
aap Implantate AG: Vorstand präzisiert Prognose 2026 und gibt erstmals Ausblick auf 2027 – Ambition 2030: Umsatz von mindestens EUR 21 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 17,5 % bis 22,5 %

11.11.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

aap Implantate AG: Vorstand präzisiert Prognose 2026 und gibt erstmals Ausblick auf 2027 – Ambition 2030: Umsatz von mindestens EUR 21 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 17,5 % bis 22,5 %

  • Prognose 2026 präzisiert: Umsatz von EUR 12,0 Mio. bis EUR 13,0 Mio., EBITDA von EUR -0,5 Mio. bis EUR +0,5 Mio.
  • Grundlage sind die verabschiedeten Businesspläne und die veröffentlichten Neunmonatszahlen: Umsatz Q3 2026 von EUR 3,3 Mio. (+2 %), EBITDA nach neun Monaten über der IFRS-Gewinnschwelle
  • Ausblick 2027: Umsatz von mindestens EUR 14 Mio., EBITDA von EUR 0,0 Mio. bis EUR 2,0 Mio.
  • Ambition 2030: Umsatz von mindestens EUR 21 Mio. und EBITDA-Marge von 17,5 % bis 22,5 % im eingeschwungenen Zustand
  • Wachstumshebel: Vertriebsausbau, erweitertes Produktportfolio und effizientere Fertigung in Berlin
  • Aktualisierte Investorenpräsentation ab sofort auf www.aap.de verfügbar

Berlin, 11. November 2026 – Der Vorstand der aap Implantate AG („aap“, ISIN: DE000A3H2101), Hersteller von Trauma-Implantaten „Made in Germany“, hat nach Verabschiedung der Businesspläne und auf Basis der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 präzisiert und erstmals einen quantifizierten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 sowie eine mittelfristige Ambition bis 2030 vorgelegt. Damit schafft der Vorstand eine saubere Basis für Investoren und gibt eine klare und überprüfbare Perspektive für die kommenden Jahre.

Prognose 2026: Spannen nach Verabschiedung der Businesspläne eingeengt

Wie bereits berichtet, erzielte die aap im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von EUR 3,3 Mio. und lag damit 2 % über dem Vorjahresquartal. Nach neun Monaten belief sich der Konzernumsatz auf EUR 9,35 Mio. (9M/2025: EUR 9,48 Mio.). Das EBITDA nach IFRS lag in den ersten neun Monaten über der Gewinnschwelle.

Mit der Verabschiedung der Businesspläne verfügt das Management über die notwendige Visibilität, um die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu präzisieren und eine saubere Basis für das Jahr 2027 zu schaffen. Für 2026 wird nun ein Umsatz von EUR 12,0 Mio. bis EUR 13,0 Mio. (bisher: EUR 11,5 Mio. bis EUR 14,5 Mio.) und ein EBITDA von EUR -0,5 Mio. bis EUR +0,5 Mio. (bisher: EUR -1,0 Mio. bis EUR +1,5 Mio.) erwartet. Der Mittelwert der neuen Umsatzspanne entspricht mit EUR 12,5 Mio. dem Vorjahresumsatz. Die neue EBITDA-Spanne liegt im mittleren Bereich der bisherigen Prognosespanne. Damit bestätigt der Vorstand die in der Corporate News vom 2. November 2026 geäusserte Erwartung eines positiven EBITDA im mittleren Bereich der Prognosespanne.

Rubino Di Girolamo, Vorstandsvorsitzender (CEO) der aap Implantate AG, erklärt:

„Wir haben aap in den vergangenen Jahren restrukturiert, die MDR-Transformation abgeschlossen und die Strukturen für Wachstum aufgebaut. Die Grundsteine sind gelegt. Das neue Vorstands-Team um Cornelius Fink und Nicole Kassel wird diese Aufbauleistung konsequent weiterführen. Die heute vorgelegten Ziele sind dafür ein klarer und verbindlicher Rahmen.“

Ausblick 2027: Umsatz von mindestens EUR 14 Mio. – drei Wachstumstreiber mit hoher Visibilität

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Vorstand einen Umsatz von mindestens EUR 14 Mio. und ein EBITDA von EUR 0,0 Mio. bis EUR 2,0 Mio. Bezogen auf den Mittelwert der Prognose 2026 entspricht dies einem Umsatzwachstum von rund 12 %. Damit konkretisiert aap das bereits kommunizierte Ziel eines durchschnittlich zweistelligen Umsatzwachstums ab 2027.

Das geplante Wachstum stützt sich auf drei Treiber, die bereits angestossen wurden:

Bestandskunden – ca. EUR 0,7 Mio.: Zusätzliche Umsätze aus neuen Produkteinführungen bei bestehenden Kunden.

International – etwa EUR 1,0 Mio.: Zusätzliche Vertriebsmitarbeiter sowie Markteintritt bzw. Ausbau in zehn weiteren Ländern.

aap Implants Inc. (USA) – rund EUR 1,0 Mio.: Erweiterung des US-Vertriebsteams, Umsätze aus neuen Produkten und bessere Auslastung bereits im Markt befindlicher Implantat-Sets.

Etwa drei Viertel des geplanten Wachstums sollen damit aus dem internationalen Geschäft und der US-Tochter kommen – den Bereichen, die sich bereits in den ersten neun Monaten 2026 am dynamischsten entwickelt haben.

Ambition 2030: Umsatz von mindestens EUR 21 Mio. und EBITDA-Marge von 17,5 % bis 22,5 %

Um Investoren eine klare mittelfristige Perspektive zu geben, formuliert der Vorstand eine Ambition für das Jahr 2030: einen Umsatz von mindestens EUR 21 Mio. und eine EBITDA-Marge von 17,5 % bis 22,5 % im eingeschwungenen Zustand, also nach Einführung der neuen Produkte und bei stabilem Marktumfeld. Ausgehend vom Umsatz 2025 von EUR 12,5 Mio. entspricht dies einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 11 %. Gegenüber der bisher genannten Grössenordnung von rund EUR 20 Mio. Umsatz im Jahr 2030 setzt der Vorstand damit eine klare Untergrenze und beziffert erstmals die angestrebte Profitabilität. Die Ambition 2030 bezieht sich ausschliesslich auf das Trauma-Geschäft. Mögliche Umsätze aus der antibakteriellen Silbertechnologie, für die eine erste Zulassung frühestens 2030 erwartet wird, sind darin nicht enthalten. Sie stellt aber einen weiteren potenziellen Wachstumstreiber dar.

Drei Werttreiber sollen diesen Weg tragen: Investitionen in Produktionskapazität und Technologie am Standort Berlin – darunter neue Dreh- und Fräsmaschinen sowie Robotik und Automatisierung –, der weitere Ausbau der Vertriebskapazität in Europa, den USA und neuen Ländern sowie ein erweitertes Produktportfolio mit elf Entwicklungsprojekten bis einschliesslich 2031. Nach Abschluss der geplanten Portfolioerweiterung soll das Sortiment rund 90 % des menschlichen Körpers abdecken – alle Regionen ausser Wirbelsäule und Schädel. Margenseitig profitiert aap von einer Bruttomarge von rund 90 %, Skaleneffekten und einer zunehmend automatisierten Fertigung.

Cornelius Fink, Mitglied des Vorstands (COO) der aap Implantate AG, erläutert:

„Neue Fertigungsanlagen und effizientere Produktionsabläufe sind umgesetzt. Damit stellen wir in Berlin produktiver her und schaffen die Kapazität für das geplante Wachstum. Gleichzeitig ist eine effiziente Produktion der zentrale Hebel für die Marge, die wir uns für 2030 vorgenommen haben.“

Nicole Kassel, Mitglied des Vorstands (CFO) der aap Implantate AG, ergänzt:

„Mit dem Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung ist die Umsetzung unserer Planung finanziert – vom Ausbau des Vertriebs über neue Produkte bis zur weiteren Automatisierung der Fertigung. Unsere Ziele für 2027 stehen auf einer belastbaren Basis, und dem Ziel 2030 sehen wir mit voller Zuversicht entgegen.“

Investorenpräsentation und Münchner Kapitalmarkt Konferenz

Ein Kurzvideo sowie die aktualisierte Investorenpräsentation 2026 mit Prognose, Ausblick und Ambition 2030 sind ab sofort im Bereich Investor Relations unter www.aap.de abrufbar. aap stellt die Präsentation am 11. November 2026 auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) sowie in Einzelgesprächen mit Investoren vor. Die Bezugsfrist der laufenden Kapitalerhöhung endet am 20. November 2026.

Über die aap Implantate AG

Die aap Implantate AG mit Sitz in Berlin entwickelt, produziert und vertreibt Implantate für die Unfallchirurgie. Kern des Portfolios ist das patentierte Plattensystem LOQTEQ®, das Frakturkompression und winkelstabile Fixierung in einem Operationsschritt verbindet. Alle Bestandsprodukte sind MDR-zertifiziert und werden zu 100 % in Berlin gefertigt. aap vertreibt in Deutschland direkt an Kliniken und Einkaufsgemeinschaften, international über Distributoren und in den USA über die Tochtergesellschaft aap Implants Inc.; Produktregistrierungen bestehen in 46 Ländern. Zudem verfügt aap über eine patentierte antibakterielle Silberbeschichtungstechnologie, die klinische Tests bereits bestanden hat und die Zulassung anstrebt. Die Aktie ist im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) notiert (ISIN: DE000A3H2101, WKN: A3H210).

www.aap.de

Kontakt Investor Relations:

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Phone: +49 89 125 09 0333
Email: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

 

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der aap Implantate AG dar. Massgeblich für das Angebot ist ausschliesslich das im Bundesanzeiger veröffentlichte Bezugsangebot. Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Sie kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf gegenwärtigen Erwartungen des Vorstands beruhen und Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen; die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen.

 

Kontakt:
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
aap Implantate AG; R. Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands / CEO; Lorenzweg 5; D-12099 Berlin
Tel.: +49/30/750 19 – 170; Fax: +49/30/750 19 – 290; r.digirolamo@aap.de

11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 75 019-0
Fax: +49 (0) 30 75 019-111
E-Mail: info@aap.de
Internet: www.aap.de
ISIN: DE000A3H2101
WKN: A3H210
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 39120001TRQTQ01LPP57
EQS News ID: 2431806

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2431806  11.11.2026 CET/CEST

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 EQS-News: aap Implantate AG: Vorstand präzisiert Prognose 2026 und gibt erstmals Ausblick auf 2027 – Ambition 2030: Umsatz von mindestens EUR 21 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 17,5 % bis 22,5 % (EQS Group)
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 EQS-News: aap Implantate AG: Management Board refines 2026 forecast and provides first outlook for 2027 – Ambition 2030: Revenue of at least EUR 21 million with an EBITDA margin of 17.5% to 22.5% (EQS Group)
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Long 14’077.55 13.92 SABJEU
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