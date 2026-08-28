Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’721 -2.8%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Suche...
ETF Sparplan

Aktie 21935225 / DE000A1TNNN5

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 13:24:43

EQS-News: A.S. Création Tapeten AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

6.90 EUR 0.73%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung
A.S. Création Tapeten AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

28.08.2026 / 13:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News der A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

A.S. Création Tapeten AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

 

Gummersbach, 28. August 2026 – Die Aktien der A.S. Création Tapeten AG (ISIN: DE000A1TNNN5) werden ab Dienstag, den 1. September 2026, im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Die Gesellschaft hat die Zustimmung der Deutsche Börse AG zum Segmentwechsel und zur Einbeziehung der Aktien in das Börsensegment Scale mit Wirkung zum 1. September 2026 erhalten. Damit wird die Börsennotierung der A.S. Création Tapeten AG vom regulierten Markt (General Standard) in das Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse wechseln. Der letzte Handelstag der Aktien der A.S. Création Tapeten AG im regulierten Markt wird dementsprechend Montag, der 31. August 2026, sein. Die Handelbarkeit der Aktien bleibt dabei durchgehend gewährleistet.

Damit ist die am 30. Juli 2026 bereits bekanntgegebene Entscheidung der Gesellschaft den Wechsel in das Scale-Segment zu vollziehen planmässig umgesetzt.

Das Segment Scale ist als KMU-Wachstumsmarkt registriert und richtet sich gezielt an kleine und mittelständische Unternehmen. Nach Einschätzung des Vorstands entspricht dieses Segment der aktuellen Unternehmensgrösse sowie der Kapitalmarktausrichtung der A.S. Création Tapeten AG besser.

Der Segmentwechsel ermöglicht eine Reduzierung des regulatorischen und administrativen Aufwands. Gleichzeitig bietet das Scale-Segment einen angemessenen Handelsrahmen für die Aktien der A.S. Création Tapeten AG und ermöglicht es der Gesellschaft, Ressourcen verstärkt für das operative Geschäft einzusetzen, ohne die Präsenz am Kapitalmarkt und die Handelbarkeit der Aktien an den deutschen Wertpapierbörsen zu beeinträchtigen.

Das seit Februar 2026 geltende Standortförderungsgesetz ermöglicht einen solchen Segmentwechsel ohne ein Delisting-Erwerbsangebot. Die A.S. Création Tapeten AG nutzt diesen Weg als sinnvollen Schritt zur Anpassung ihrer Börsennotierung an die Grösse und Ausrichtung der Gesellschaft.

Die A.S. Création Tapeten AG wird seine Aktionäre sowie den Kapitalmarkt weiterhin transparent und zeitnah über die wesentlichen Entwicklungen informieren.

Bei dem Segmentwechsel wurde die A.S. Création Tapeten AG von der Small & Mid Cap Investmentbank AG als Antragsteller und betreuender Capital Market Partner begleitet.

 


Kontakt:
Michael Rockenbach
Vorstand Finanzen und Controlling
Südstr. 47
D-51645 Gummersbach
Telefon +49-2261-542 388
E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de

28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG
Südstrasse 47
51645 Gummersbach
Deutschland
Telefon: +49 22 61 54 2-0
Fax: +49 22 61 54 2-3 04
E-Mail: investor@as-creation.de
Internet: http://www.as-creation.de
ISIN: DE000A1TNNN5
WKN: A1TNNN
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900GEUFGNGXF5Q548
EQS News ID: 2390452

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2390452  28.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu A.S. Création Tapeten AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten