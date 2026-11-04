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04.11.2026 06:50:03

EQS-News: 9-Monatsergebnis 2026: Basler steigert Umsatz und Ergebnis deutlich, Prognose für 2026 angehoben

Basler
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EQS-News: Basler Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
9-Monatsergebnis 2026: Basler steigert Umsatz und Ergebnis deutlich, Prognose für 2026 angehoben

04.11.2026 / 06:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

9-Monatsergebnis

 

9-Monatsergebnis 2026: Basler steigert Umsatz und Ergebnis deutlich, Prognose für 2026 angehoben

 

  • Auftragseingang: 278,6 Mio. € (VJ: 171,8 Mio. €, +62 %)
  • Umsatz: 227,4 Mio. € (VJ: 168,0 Mio. €, +35 %)
  • EBITDA: 61,6 Mio. € (VJ: 27,2 Mio. €, >100 %)
  • EBIT: 51,1 Mio. € (VJ ang.: 14,6 Mio. €, >100 %)
  • EBIT-Marge: 22,5 % (VJ ang.: 8,7 %)
  • Freier Cashflow 31,0 Mio. € (VJ ang.: 11,7 Mio. €, >100 %)
  • Prognose: Umsatz 295 – 300 Mio. € (vorher 270 – 290 Mio. €), EBIT-Marge 17,5 – 19,5 % (vorher 12,5 – 14,5 %)

 

Ahrensburg, den 04.11.2026 – Die Basler AG, ein führender Anbieter von Computer Vision Technologie, bestätigt heute Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026.

Die sehr positive Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres setzte sich im dritten Quartal ungebrochen fort. Der Basler Konzern konnte seinen Auftragseingang und Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres deutlich zum Vorjahr steigern und entwickelte sich oberhalb des Gesamtmarktes. Aufgelaufen stiegen die Auftragseingänge gegenüber dem Vorjahr mit 62 % auf 278,6 Mio. € (VJ 171,8 Mio. €), der Umsatz stieg um 35 % auf 227,4 Mio. € (VJ: 168,0 Mio. €).

Die Märkte für Bildverarbeitungskomponenten entwickelten sich im aufgelaufenen Geschäftsjahr ebenfalls positiv, reichten aber nicht an das starke Wachstum der Basler AG heran. Nach Angaben des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) lagen die Auftragseingänge der deutschen Hersteller von Bildverarbeitungskomponenten per Ende September 2026 nominal um 33 % über dem Vorjahresniveau. Die Branchenumsätze erhöhten sich im gleichen Zeitraum um 14 %.

Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich auf 61,6 Mio. € (VJ: 27,2 Mio. €). Das EBIT stieg in den ersten neun Monaten um 36,5 Mio. € auf 51,1 Mio. € (VJ ang.: 14,6 Mio. €). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 22,5 % (VJ ang.: 8,7 %).

Der operative Cashflow betrug 37,1 Mio. € (VJ ang.: 20,5 Mio. €). Nach Abzug des investiven Cashflows in Höhe von -7,2 Mio. € (VJ ang.: -7,9 Mio. €) verbesserte sich der freie Cashflow gegenüber dem Vorjahr auf 31,0 Mio. € (VJ ang.: 11,7 Mio. €). Der insbesondere durch planmässige Tilgungen sowie die Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025 beeinflusste Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf -16,2 Mio. € (VJ ang.: -8,3 Mio. €).

Das gesamtwirtschaftliche und geopolitische Umfeld bleibt weiterhin von Unsicherheiten geprägt. Trotz bestehender geopolitischer Spannungen und handelspolitischer Risiken hat sich das Geschäft für den Basler-Konzern sehr positiv entwickelt. Für die verbleibenden Monate des Geschäftsjahres geht der Vorstand von einer anhaltend positiven Nachfrageentwicklung aus.

Die sehr positive Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate, der hohe Auftragsbestand und die zunehmend breiter werdende Markterholung geben dem Vorstand Zuversicht für den weiteren Geschäftsverlauf. Unter Abwägung der bestehenden Chancen und Risiken hat das Unternehmen vor wenigen Tagen seine Prognose für 2026 erhöht und erwartet fortan für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz zwischen 295 Mio. € und 300 Mio. € sowie eine EBIT-Marge zwischen 17,5 % und 19,5 %. Im Rahmen der vorangegangenen Prognoseanhebung zur Halbjahresberichterstattung war ein Konzernumsatz zwischen 270 Mio. € und 290 Mio. € sowie eine EBIT-Marge zwischen 12,5 % und 14,5 % in Aussicht gestellt worden.

Die Prognose berücksichtigt die weiterhin angespannte Situation in den globalen Lieferketten sowie die erwarteten Auswirkungen infolge der vorübergehenden Produktionsunterbrechung bei einem wichtigen Bildsensorlieferanten. Die erwartete EBIT-Marge berücksichtigt neben der verbesserten operativen Ertragskraft auch die positiven Sondereffekte des bisherigen Geschäftsjahres sowie erfolgsabhängige Sonderzahlungen an Mitarbeitende.

Der vollständige Quartalsbericht kann auf der Internetseite des Unternehmens eingesehen werden (www.baslerweb.com).

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Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in €pa, Asien und Nordamerika.

 

Basler AG, Hardy Mehl (CEO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir@baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

 

 


Kontakt:
Basler AG
Verena Fehling
Tel. 04102 463 101
Email: Verena.fehling@baslerweb.com

04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Basler Aktiengesellschaft
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Deutschland
Telefon: 04102-463 0
Fax: 04102-463 109
E-Mail: ir@baslerweb.com
Internet: www.baslerweb.com
ISIN: DE0005102008
WKN: 510200
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299006OKY4JQTOWH448
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2427916  04.11.2026 CET/CEST

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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

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