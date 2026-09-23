2G Energy Aktie 3300613 / DE000A0HL8N9
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23.09.2026 13:18:43
EQS-News: 2G Energy erhält Auftrag über 275 MW von Energy Vault Holding Inc., USA
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EQS-News: 2G Energy AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
2G Energy erhält Auftrag über 275 MW von Energy Vault Holding Inc., USA
Heek, 23.09.2026 – 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) hat heute Morgen per Pressemeldung bekanntgegeben, einen weiteren Auftrag für Energieinfrastrukturlösungen für KI-Rechenzentren in den USA über 275 MW von der Energy Vault Holding Inc. (NYSE: NRGV) erhalten zu haben. Der Auftrag unterstützt Energy Vaults „Powered Land“- und „Powered Shell“-Lösungen für KI- und Rechenzentrumskunden, einschliesslich Hyperscalern.
Die Pressemeldung ist auf der Homepage der 2G Energy AG verfügbar:
https://2-g.com/downloads/de/Pressemitteilungen/DE_2026_09_23_Pressemitteilung_2G%20Energy%20erh%C3%A4lt%20275%20MW%20Auftrag%20von%20Energy%20Vault%20Holding%20Inc_DE.pdf
Die containerisierte Stromerzeugungsanlagen werden im 2G-Produktionswerk in Heek, Deutschland, vormontiert und getestet, bevor sie in die USA geliefert und dort für die Inbetriebnahme vor Ort bereitgestellt werden. Nach aktueller Projektplanung von 2G ist die Auslieferung der Anlagen zwischen dem vierten Quartal 2027 und dem dritten Quartal 2028 vorgesehen.
Neben der Lieferung und Inbetriebnahme der Anlagen umfasst der Auftrag auch langfristige Serviceleistungen. Damit kann 2G die Stromerzeugungsflotte über ihren gesamten Lebenszyklus begleiten und dazu beitragen, die für eine kritische Rechenzentrumsinfrastruktur erforderliche Verfügbarkeit und Betriebsleistung dauerhaft sicherzustellen.
Über 2G Energy AG
Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen und Kraftwerkslösungen im Leistungsbereich pro Einheit von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, containerisierte Kraftwerke zur Absicherung von Grundlast und Spitzenlast mit einer elektrischen Leistung von 500 kW bis 2.500 kW sowie Grosswärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 3.200 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Grosswärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedrückt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und je nach Anwendungsfall weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 10.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.
2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, containerisierte Kraftwerkslösungen und Grosswärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.
Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.
2G beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, die in Deutschland, in Nordamerika sowie in weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 60 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 Konzernumsätze von 398 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 6,6%.
2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.
Termine 2026
IR-Kontakt
23.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|2G Energy AG
|Benzstr. 3
|48619 Heek
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2568-9347-0
|Fax:
|+49 (0)2568-9347-15
|E-Mail:
|service@2-g.de
|Internet:
|www.2-g.de
|ISIN:
|DE000A0HL8N9
|WKN:
|A0HL8N
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart
|LEI Code:
|529900GC2NUJ6F0TSK26
|EQS News ID:
|2404026
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2404026 23.09.2026 CET/CEST
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