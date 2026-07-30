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30.07.2026 08:30:04

EQS-News: 2G Energy AG verzeichnet auch ausserhalb des Segments Data Center erhebliche Vertriebserfolge und bestätigt Rekord-Auftragseingang für Q2 2026 von 422,4 Mio. Euro

2G Energy
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EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
2G Energy AG verzeichnet auch ausserhalb des Segments Data Center erhebliche Vertriebserfolge und bestätigt Rekord-Auftragseingang für Q2 2026 von 422,4 Mio. Euro

30.07.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

2G Energy AG verzeichnet auch ausserhalb des Segments Data Center erhebliche Vertriebserfolge und bestätigt Rekord-Auftragseingang für Q2 2026 von 422,4 Mio. Euro

  • Auftragseingang in Q2 beläuft sich auf 422,4 Mio. Euro (Vj.: 54,1 Mio. Euro) – damit im ersten Halbjahr 2026 auf 479,4 Mio. Euro (Vj.: 110,7 Mio. Euro)
  • In den USA trug vor allem das Segment Data Center zum Gesamtauftragseingang in Höhe von 350,3 Mio. Euro bei (Vj.: 8,3 Mio. Euro)
  • Ausserhalb Nordamerikas führten weitere Megatrends zu einem Anstieg des Auftragseingangs um 57% auf 72,1 Mio. Euro (Vj.: 45,9 Mio. Euro)
  • Der Vorstand bestätigt Umsatzprognosen für das laufende Jahr unverändert am oberen Ende bei 490 Mio. Euro (EBIT-Marge 9,5-10,5%) und weiterhin für 2027 bei 570 bis 620 Mio. Euro (EBIT-Marge > 11%)

Heek, 30. Juli 2026 – Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, bestätigt den Rekord-Auftragseingang für das zweite Quartal, der in der Corporate News vom 30. Juni 2026 bereits avisiert wurde. Insgesamt hat sich der Auftragseingang im zweiten Quartal auf 422,4 Mio. Euro erhöht und damit gegenüber dem Vorjahresquartal fast versiebenfacht (Vj.: 54,1 Mio. Euro). Damit ergibt sich für das erste Halbjahr eine erhebliche Steigerung des Auftragseingangs auf 479,4 Mio. Euro (Vj.: 110,7 Mio. Euro). In allen Vertriebsregionen konnten im zweiten Quartal erheblich mehr Aufträge verbucht werden als im Vorquartal und auch im Vergleich zum Q2 2025.

In den USA trug vor allem das Segment Data Center zum Gesamtauftragseingang in Höhe von 350,3 Mio. Euro bei (Vj.: 8,3 Mio. Euro)

Wie bereits Ende Juni 2026 kommuniziert, wurden im Laufe des zweiten Quartals bestehende Reservierungen in feste Auftragseingänge umgewandelt. Derzeitig bestehen weitere Reservierungen mit verschiedenen Kunden in grundsätzlich vergleichbarer Höhe, wie die im zweiten Quartal umgewandelten Reservierungen.

Mit der Auslieferung der Aufträge wird im Laufe des vierten Quartals begonnen. Die Fakturierung der Teillieferungen erfolgt, sobald die einzelnen Kraftwerks-Container im Lager bzw. auf der Baustelle des Kunden vertragsgemäss übergeben sind. Daher werden diese Aufträge bereits im laufenden Geschäftsjahr teilweise zum Umsatz beitragen.

Die übrigen Aktivitäten in Nordamerika entwickeln sich auf einem Niveau, das mit dem Vorjahr vergleichbar ist.

Ausserhalb Nordamerikas führten weitere Megatrends zu einem Anstieg des Auftragseingangs um 57% auf 72,1 Mio. Euro (Vj.: 45,9 Mio. Euro)

Neben den Aufträgen im Segment Rechenzentren entwickeln sich die übrigen Regionen und Segmente fast flächendeckend sehr positiv. Dabei ist das Biogas-Segment in Deutschland hervorzuheben, das wie erwartet ausserordentlich dynamisch wächst. Der deutsche Markt legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 74% auf 37,9 Mio. Euro zu (Vj.: 21,7 Mio. Euro).  

 

Die Verteilung der Auftragseingänge stellte sich im Geschäftsjahr 2026 wie folgt dar*: 

  2026 2025 Veränd. H1 in %
in Mio. Euro Q1 Q2 H1 Verteilung H1 Q1 Q2 H1 Verteilung H1
Auftragseingänge 57,0 422,4 479,4 100% 56,5 54,1 110,7 100% >+100%
Inland 34,0 37,9 71,9 15% 35,9 21,7 57,6 52% +25%
Übriges Europa 17,3 25,5 42,9 9% 11,2 23,7 34,8 31% +23%
Nord-/Mittelamerika 3,4 350,3 353,7 74% 4,1 8,3 12,4 11% >+100%
Asien/Australien/Rest der Welt 2,3 8,7 11,0 2% 5,4 0,5 5,9 6% +87%

* Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

Der Vorstand bestätigt Umsatzprognosen für das laufende Jahr unverändert am oberen Ende bei 490 Mio. Euro (EBIT-Marge 9,5-10,5%) und für 2027 weiterhin bei 570 bis 620 Mio. Euro (EBIT-Marge > 11%)

Vor dem Hintergrund der positiven Marktentwicklungen bestätigt 2G die in den letzten Wochen bereits kommunizierten Umsatz- und EBIT-Prognosen für 2026 und 2027.

Derzeitig plant 2G die Errichtung einer hochmodernen Montagehalle am Standort Heek, in der ab Anfang 2028 erstmals containerisierte Kraftwerke in Fliessfertigung montiert werden. Diese neue Montagehalle schafft Kapazitäten für zusätzliche Umsätze in Höhe von mindestens 300 Mio. Euro p. a. Bei stark standardisierten Produkten, wie bei den Kraftwerken im Segment Data Center, kann mit einer deutlich höheren Jahreskapazität gerechnet werden.

 


Über 2G Energy AG
Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der containerisierten Kraftwerke sowie der Grosswärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen und Kraftwerkslösungen im Leistungsbereich pro Einheit von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, containerisierte Kraftwerke zur Absicherung von Grundlast und Spitzenlast mit einer elektrischen Leistung von 500 kW bis 2.500 kW sowie Grosswärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 3.200 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Grosswärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedrückt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und je nach Anwendungsfall weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 10.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, containerisierte Kraftwerkslösungen und Grosswärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, die in Deutschland, in Nordamerika sowie in weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 60 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 Konzernumsätze von 398 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 6,6%.

2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.

Termine 2026
19. August         Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus
23. September  Goldman Sachs Fifteenth German Corporate Conference, München
29. September  Veröffentlichung vorläufiger Kennzahlen zum ersten Halbjahr 2026
01. Oktober      1. Capital Markets Day, Heek
im Oktober       Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026
23. November  Veröffentlichung Umsatz und EBIT Q3 2026
23.-25. November   Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

IR-Kontakt
2G Energy AG
Benzstr. 3, 48619 Heek
Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795
E-Mail: ir@2-g.de
Internet: www.2-g.de

 

 


30.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 2G Energy AG
Benzstr. 3
48619 Heek
Deutschland
Telefon: +49 (0)2568-9347-0
Fax: +49 (0)2568-9347-15
E-Mail: service@2-g.de
Internet: www.2-g.de
ISIN: DE000A0HL8N9
WKN: A0HL8N
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900GC2NUJ6F0TSK26
EQS News ID: 2373950

 
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2373950  30.07.2026 CET/CEST

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