EQS-News: 2G Energy AG verbucht im ablaufenden Quartal den weitaus höchsten Auftragseingang der Unternehmensgeschichte

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2G Energy AG verbucht im ablaufenden Quartal den weitaus höchsten Auftragseingang der Unternehmensgeschichte



30.06.2026 / 08:30 CET/CEST

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2G Energy AG verbucht im ablaufenden Quartal den weitaus höchsten Auftragseingang der Unternehmensgeschichte

Auftragseingang in der ersten Jahreshälfte beläuft sich auf über 400 Mio. Euro (Umsatz mit Neuanlagen im Gesamtjahr 2025: 229,1 Mio. Euro)

Neben weiteren Aufträgen für Rechenzentren entwickeln sich auch die übrige Vertriebsregionen und Produktsparten aussergewöhnlich kräftig

2G schliesst 2025 mit einer Gesamtleistung von 409,2 Mio. Euro (Vj.: 364,8 Mio. Euro, +12,1%) und einer EBIT-Marge von 6,6% ab

Verzögerte ERP-Einführung verursachte Einmalkosten und bremste einmalig das Umsatzwachstum im Servicebereich

Erstes Quartal 2026 endet mit einem Umsatz in Höhe von 54,2 Mio. Euro (Vj.: 69,9 Mio. Euro) und wie im Vorjahresquartal mit einer negativen EBIT-Marge (-7,6%, Vj.: -4,7%)

2G bestätigt Umsatzwachstums-Prognosen für das laufende Jahr unverändert am oberen Ende (490 Mio. Euro, EBIT-Marge 9,5-10,5%) und für 2027 weiterhin bei 570 bis 620 Mio. Euro (EBIT-Marge > 11%)

Heek, 30. Juni 2026 – Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, verbucht im ablaufenden zweiten Quartal den mit grossem Abstand höchsten Auftragseingang der gesamten Unternehmensgeschichte.

Auftragseingang in der ersten Jahreshälfte beläuft sich auf über 400 Mio. Euro (Umsatz mit Neuanlagen im Gesamtjahr 2025: 229,1 Mio. Euro)

Im Mai wurde eine bereits bestehende Reservierung zur Lieferung von dezentralen Gaskraftwerken zur netzunabhängigen Stromversorgung von Rechenzentren in den USA in einen festen Auftrag mit einem Volumen oberhalb von 100 Mio. Euro umgewandelt. 2G hat darüber am 26. Mai 2026 im Wege einer Ad- Hoc-Meldung informiert. Seit dieser Meldung konnten weitere Aufträge im Bereich Rechenzentren in den USA verbucht werden. Auch diese liegen in Summe im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Neben dem US-Geschäft entwickeln sich auch die traditionellen Märkte überaus positiv. So verzeichnet 2G für Deutschland einen erheblichen Nachfrageschub, der sich bereits in einem spürbaren Anstieg des Auftragseingangs, insbesondere aus der Biogas-Flexibilisierung, ergibt.

„Wir erwarten sowohl für den US-Markt wie auch für die europäischen Märkte eher noch eine Beschleunigung in der Nachfrage, sowohl bei Kraftwerken mit und ohne Wärmeauskopplung wie auch bei Wärmepumpen“, so CEO Pablo Hofelich. „Aber auch ausserhalb der USA und Europas gelingt es zunehmend, neue Marktsegmente mit erheblichem Potential zu erschliessen. So wurden aus der Bergbauindustrie im Laufe des zweiten Quartals Aufträge im mittleren zweistelligen Megawatt-Bereich akquiriert.“

Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2026 eine book-to-bill-Ratio von 2,5 oder mehr.

2G schliesst 2025 mit einer Gesamtleistung von 409,2 Mio. Euro (Vj.: 364,8 Mio. Euro, +12,1%) und einer EBIT-Marge von 6,6% ab

Wie berichtet setzte 2G auch im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2025 das Umsatzwachstum, insbesondere im Maschinenbereich (229,1 Mio. Euro, Vj.: 207,3 Mio. Euro, +11%), fort. Das Maschinengeschäft im Inland (91,5 Mio. Euro; Vj.: 97,3 Mio. Euro; -6%) reflektiert die im Vorjahr vorübergehende Unklarheit im Gesetzgebungsverfahren hinsichtlich des Flexibilisierungsprogramms der Bundesregierung im Biogas-Segment. Nach der im Oktober 2025 erfolgten beihilferechtlichen Genehmigung des sog. Biomasse-Pakets durch die EU entwickelt sich dieser Markt mittlerweile positiv und wird 2026 die Vorjahre deutlich übertreffen.

Das Service-Geschäft überstieg ebenfalls das Vorjahr (169,3 Mio. Euro; Vj.: 168,3 Mio. Euro; +1%). Das relativ zum Neuanlagengeschäft geringere Wachstum ist vorrübergehend und liegt an den bereits berichteten Friktionen, die im Rahmen der ERP-Einführung speziell im kurzfristigen Service-Bereich auftraten. Aufgrund der inzwischen deutlich erhöhten Effektivität des ERP-Systems kann für 2026 im Servicesegments wieder mit der üblichen Wachstumsambition von 10% plus Inflation gerechnet werden, gestützt durch kleinere Akquisitionen.

Die Verteilung der Umsatzerlöse stellte sich im Geschäftsjahr 2025 wie folgt dar*:

2025 2024 in Mio. Euro Neuanlagen Service Summe Anteil Neuanlagen Service Summe Anteil Umsatzerlöse 229,1 169,3 398,4 100% 207,3 168,3 375,6 100 % Inland 91,5 112,0 203,5 51% 97,3 111,7 209,0 56 % Übriges Europa 88,3 37,0 125,3 31% 56,0 36,9 92,9 25 % Nord-/Mittelamerika 34,0 12,4 46,4 12% 23,1 11,6 34,8 9 % Asien/Australien/Rest der Welt 15,3 7,9 23,1 6% 30,8 8,1 38,9 10 %

* Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

Trotz des sehr umfangreichen ERP-Projekts und der erheblichen organisatorischen Veränderungen, gelang es, die Produktion im abgeschlossenen Geschäftsjahr nochmals deutlich zu steigern. So stieg die Gesamtleistung um 12,1% und untermauerte damit das geltende Postulat zum Umsatzwachstum, jährlich um 10% zuzüglich Inflation zu wachsen. In der Zwischenzeit wurde die Wachstumsprognose für das laufende und das kommende Geschäftsjahr nochmals deutlich erhöht (siehe CN vom 26. Mai 2026).

Verzögerte ERP-Einführung verursachte Einmalkosten und bremste einmalig das Umsatzwachstum im Servicebereich

Die EBIT-Marge legte erstmals seit 10 Jahren nicht zu. Der Rückgang auf 6,6% (Vj.: 8,9%) ergab sich u.a. aus dem vorrübergehend geringeren Serviceanteil am Gesamtumsatz (43%, Vj.: 45%).

Auf der Kostenseite belasten die Arbeiten am ERP-System nach dem Go-Live im Sommer 2025 die Ertragskraft. Zudem wirken sich die erheblichen Wachstumsinvestitionen in den Aufbau der Vertriebs- und Abwicklungsteams (Rechenzentren, Wärmepumpe , etc.) sowie der umfassenden industriellen Organisationsstruktur für das Segment Wärmepumpe ergebnismindernd aus.

Insgesamt schliesst 2G das Geschäftsjahr 2025 mit einem EBIT in Höhe von 26,3 Mio. Euro (Vj.: 33,3 Mio. Euro, -21,1%) ab.

Erstes Quartal 2026 endet mit einem Umsatz in Höhe von 54,2 Mio. Euro (Vj.: 69,9 Mio. Euro) und wie im Vorjahresquartal mit einer negativen EBIT-Marge (-7,6%, Vj.: -4,7%)

Im abgelaufenen ersten Quartal standen, neben Kapazitätserweiterungen, die Verbesserung und Optimierung des operativen Betriebs des neuen ERP-Systems im Mittelpunkt, die sich in einer weitgehenden Auflösung des Rückstaus im Serviceumsatz niederschlugen. Die Schlussrechnung bei Maschinen blieb dagegen vorübergehend hinter dem Vorjahr, was an einem Bündel unterschiedlicher, je für sich unbedeutender Gründe liegt, die aber dem Erreichen der Jahresprognose nicht im Weg stehen werden. Ähnlich wie in der zweiten Jahreshälfte 2025, schlagen die Einmalkosten im Zusammenhang mit den Optimierungsarbeiten am ERP-System sowie die Aufbaukosten der Segmente Datacenter und Wärmepumpe spürbar zu Buche.

2G bestätigt Umsatz-Wachstumsprognosen für das laufende Jahr unverändert am oberen Ende (490 Mio. Euro, EBIT-Marge 9,5-10,5%) und für 2027 weiterhin bei 570 bis 620 Mio. Euro (EBIT-Marge > 11%)

Vor dem Hintergrund der positiven Marktentwicklungen bestätigt der Vorstand die in den letzten Wochen bereits kommunizierten Umsatz- und EBIT-Prognosen für 2026 und 2027.

Für die Folgejahre geht der Vorstand von einer weiteren Beschleunigung des Wachstums und einem stetigen Ausbau der EBIT-Marge aus. Da aber vorrübergehend der Maschinenanteil am Gesamtumsatz stark übergewichtet sein wird, wird sich eine wesentliche Margenverbesserung erst zeigen, sobald die stark gestiegene Flotte ausgelieferter Kraftwerke im grösseren Umfang Serviceleistung beansprucht. Damit ist im zunehmenden Masse ab Ende 2028 zu rechnen.

„Für das laufende Jahr haben wir uns bei der Auslieferung von Maschinen eine Steigerung von 25-30% vorgenommen“, so CTO Frank Grewe. „Dazu haben wir Ende März eine neue Produktionshalle in Betrieb genommen, die uns ab der zweiten Jahreshälfte helfen wird, den enormen Auftragsbestand insbesondere im Zusammenhang mit Rechenzentren effizient und zügig abzuarbeiten.“





Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der containerisierten Kraftwerke sowie der Grosswärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen und Kraftwerkslösungen im Leistungsbereich pro Einheit von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, containerisierte Kraftwerke zur Absicherung von Grundlast und Spitzenlast mit einer elektrischen Leistung von 500 kW bis 2.500 kW sowie Grosswärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Grosswärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und je nach Anwendungsfall weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 10.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, containerisierte Kraftwerkslösungen und Grosswärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, die in Deutschland, in Nordamerika sowie in weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 60 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 Konzernumsätze von 398 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 6,6%.

2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.

Termine 2026

30. Juni Veröffentlichung Konzernjahresabschluss 2025 (deutsche Fassung)

07. Juli Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025

19. August Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus

23. September Goldman Sachs Fifteenth German Corporate Conference, München

29. September Veröffentlichung vorläufiger Kennzahlen zum ersten Halbjahr 2026

01. Oktober 1. Capital Markets Day, Heek

im Oktober Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026

23. November Veröffentlichung Umsatz und EBIT Q3 2026

23.-25. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

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