EQS-News: 2G Energy AG bleibt weiter klar auf Wachstumskurs

23.01.2025 / 08:30 CET/CEST



23.01.2025 / 08:30 CET/CEST

2G Energy AG bleibt weiter klar auf Wachstumskurs

Auftragseingang bei Neuanlagen erreicht im vierten Quartal 65,3 Mio. Euro (Vj. 47,5 Mio. Euro, + 37%)

Europa und Nordamerika dominieren Auftragsgeschehen

Umsatz wächst bis 2026 um bis zu gut 100 Mio. Euro auf 440 bis 490 Mio. Euro

2G Energy AG ist 2024 die meistgehandelte Aktie im Segment Scale

Heek, 23. Januar 2025 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltige Kraftwerken, Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, konnte auch im vierten Quartal 2024 den Auftragseingang im Neuanlagengeschäft im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Mit +37% lag der Auftragseingang das sechste Quartal in Folge über dem jeweiligen Vorjahreswert.

Für den sich verhalten entwickelnden deutschen Markt erwartet der Vorstand eine Belebung nach der Bundestagswahl und der mit der Regierungsbildung entstehenden Investitionssicherheit. Im für 2G relevanten, produzierenden Mittelstand hat sich zudem nach mehreren Jahren der Zurückhaltung ein gewisser Investitionsstau entwickelt.

Europa und Nordamerika dominieren Auftragsgeschehen

Das starke Wachstum im übrigen Europa stammt aus Osteuropa. Vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Spannungen überzeugen dezentrale Kraftwerke und KWK-Anlagen durch ihre hohe Autarkie. 2G reüssiert in dieser Region zudem durch vergleichsweise kurze Lieferzeiten, die durch verschiedene Initiativen im Rahmen des langjährigen Lead-to-Lean-Projekts erreicht wurden.

Nordamerika war maßgeblich vom Inflation Reduction Act („IRA“) in den USA geprägt. 2G erwartet, dass die Nachfrage auch nach dem Auslaufen des IRA aufgrund des weiter stark steigenden Strombedarfs in den USA anhält. Etwaige Importzölle hätten auf die Strom- und Wärme-Gestehungskosten nur bedingten Einfluss.

Die Verteilung des Auftragseingangs im vierten Quartal (65,3 Mio. Euro, Vj. 47,5 Mio. Euro, + 37%) stellt sich wie folgt dar*:

Verteilung Auftragseingang Q4 2024 Q4 2023 Deutschland 14% 44% Übriges Europa 54% 20% Nordamerika 25% 3% Asien/Australien 3% 21% Übrige Welt 4% 12% Summe 100% 100%

* Es treten Rundungsdifferenzen auf.

Umsatz wächst bis 2026 um bis zu gut 100 Mio. Euro auf 440 bis 490 Mio. Euro

Der Vorstand erwartet für das kommende Jahr 2026 einen Umsatz von 440 bis 490 Mio. Euro. Für das angebrochene Jahr 2025 bestätigt der Vorstand die im Oktober 2024 konkretisierte Umsatzprognose von 430 bis 450 Mio. Euro (vgl. CN vom 10. Oktober 2024). Für das gerade beendete Jahr 2024 wird die Umsatzerwartung in der Mitte der bisherigen Prognose von 360 bis 390 Mio. Euro, also bei 370 bis 380 Mio. Euro, gesehen. Es ergibt sich somit eine erwartete Umsatzsteigerung von 60 bis 120 Mio. Euro innerhalb von zwei Jahren.

„2G verzeichnet weiter eine rege Nachfrage nach nachhaltiger Strom- und Wärmeerzeugung. Die zurückhaltende Entwicklung in Westeuropa und insbesondere in Deutschland birgt gleichwohl ein begrenztes Rückschlagrisiko, welches durch zusätzliche Chancen in den USA und in Osteuropa kompensiert wird“, so CSO Pablo Hofelich. „Trotz regulatorischer und politischer Unwägbarkeiten in einigen Teilmärkten sind wir für das laufende und das kommende Jahr in Summe optimistisch. Die konsequente Diversifikationsstrategie im Produktportfolio und der geographischen Abdeckung wird auch in den kommenden Perioden unser Wachstum absichern.“

2G Energy AG ist 2024 die meistgehandelte Aktie im Segment Scale

Die Deutsche Börse veröffentlichte am 2. Januar 2025 die Kassamarkt-Jahresstatistik 2024. Ausweislich dieser Analyse erreichte die 2G-Aktie im Jahr 2024 ein Handelsvolumen in Höhe von 110 Mio. Euro und war damit das umsatzstärkste Papier im deutschen Segment Scale.

„Dieser Erfolg zeigt: Investoren schätzen die aussichtsreichen Ertragspotentiale, die mit nachhaltigen Kraftwerken, KWK-Anlagen und Wärmepumpen im Produktportfolio stecken, genauso wie in der zügig ausgestalteten Internationalisierung“, so CFO Friedrich Pehle. „Der Kapitalmarkt sieht 2G Energy AG heute richtigerweise als internationalen Solution Provider für eine dezentrale, flexible, sichere Energieversorgung, der zusätzlich noch weltweiter Technologieführer bei der Nutzung von Wasserstoff in Stationärmotoren ist.“





Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der Großwärmepumpen sowie der Spitzenlast-Aggregate. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW sowie Spitzenlast-Aggregate mit elektrischer Leistung ab 500 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 9.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, Spitzenlast-Aggregaten und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 Umsätze von 365,1 Mio. Euro mit einer EBIT-Marge von 7,6 Prozent.

2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.

