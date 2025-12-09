EQS-News: 25-jähriges Börsenjubiläum von Borussia Dortmund

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Vor einem Vierteljahrhundert wagte Borussia Dortmund als erster und bislang einziger Fussballverein der Bundesliga den Sprung an die Börse. Seit dem 31. Oktober 2000 werden die Aktien der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA unter der Wertpapierkennnummer 549309 gehandelt. Heute, am Dienstag, versammelten sich die Geschäftsführung, Mitglieder des BVB-Aufsichtsrats und des Betriebsrats, Aktionäre und Vertreter der Deutschen Börse Frankfurt zu einer kleinen Feierstunde in der Mainmetropole.



„Wenn wir auf 25 Jahre BVB an der Börse blicken, dann blicken wir auf ein einzigartiges Zusammenspiel aus wirtschaftlicher und sozialer Verantwortung, sportlicher Ambition und unseren Fans, die die emotionale und ökonomische Basis von Borussia Dortmund sind. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, sportliche Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Solidität miteinander zu vereinen. Die vergangenen Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, dass uns das gelungen ist“, betonte Geschäftsführer Thomas Tress. In der laufenden Saison belegt der achtmalige Deutsche Meister aktuell den dritten Tabellenplatz, in der „Ewigen Tabelle“ der Fussball-Bundesliga den zweiten Rang. International ist Borussia Dortmund derzeit Tabellensechster in der UEFA-Champions League und wird vom europäischen Verband in der Klubrangliste auf Platz sieben geführt – direkt hinter Paris Saint-Germain und vor dem FC Barcelona.



Borussia Dortmund verfolgt eine Strategie, die auf nachhaltigem Wachstum basiert. Das Resultat ist ein Fussballklub, der heute wirtschaftlich stabiler, professioneller und internationaler aufgestellt ist als je zuvor. Das grösste Kapital sind die Menschen, die den Verein tragen und für die Strahlkraft der Marke stehen.



„Borussia Dortmund ist ein sehr erfolgreicher und unheimlich attraktiver Klub. In den vergangenen 25 Jahren haben wir uns konsequent in die Spitze der europäischen Topklubs vorgearbeitet und dort etabliert. Und gleichzeitig steckt immer noch riesiges Potenzial in uns“, sagt Carsten Cramer, seit knapp zwei Wochen Sprecher der Geschäftsführung, und kündigt an: „Das wollen und werden wir ausschöpfen. Wir investieren in Entwicklung und Wachstum, um gestärkt in die Zukunft zu gehen. Unser Ziel ist es, die Erfolgsstory von Borussia Dortmund in den nächsten Jahren fortzusetzen.“ Der BVB bleibt ein Verein, der seine Wurzeln und seine Identität kennt – und gleichzeitig mutig in die Zukunft geht.



