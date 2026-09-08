Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’059 -1.6%  SPI 19’836 -1.2%  Dow 52’739 -1.3%  DAX 25’919 -0.3%  Euro 0.9409 0.0%  EStoxx50 6’392 -0.2%  Gold 4’397 -0.2%  Bitcoin 63’415 -1.0%  Dollar 0.8091 0.0%  Öl 98.4 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Vodafone, Deutsche Telekom und Co.: Schliessen sich die europäischen Telekom-Riesen für ein EU-Satellitennetz zusammen?
Airbus verzeichnet weiterhin rege Nachfrage im August - Aktie stabil
Aktie im Fokus: Renault sichert sich GM-Manager Diernaz für die Markenführung
UniCredit-Aktie fällt dennoch: EZB stärkt Kapitalquote der italienischen Bank
Heidelberg Materials-Aktie tiefer: Konzern übernimmt 70 Prozent an peruanischer Cementos Inka
Suche...

123fahrschule Aktie 57691276 / DE000A2P4HL9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2026 10:15:03

EQS-News: 123fahrschule SE führt Aktionärs-Treueprogramm ein – Exklusiver Rabatt auf die Fahrausbildung für Aktionäre

123fahrschule
2.44 EUR -2.40%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Produkteinführung
123fahrschule SE führt Aktionärs-Treueprogramm ein – Exklusiver Rabatt auf die Fahrausbildung für Aktionäre

08.09.2026 / 10:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

123fahrschule SE führt Aktionärs-Treueprogramm ein – Exklusiver Rabatt auf die Fahrausbildung für Aktionäre

 

Köln, 08.09.2026

  • Neues Aktionärs-Treueprogramm: Aktionäre der 123fahrschule SE und ihre nahen Angehörigen erhalten künftig bis zu 10 Prozent Rabatt auf die Kosten der Fahrausbildung
  • Zwei Programmstufen ab 100 bzw. 500 gehaltenen Aktien
  • Der Vorstand erwartet durch das Programm eine breitere Aktionärsbasis und positive Auswirkungen auf das Handelsvolumen an den Börsen
  • Die Initiative soll die bestehende „Bring a friend“-Aktion ergänzen und reiht sich damit in die laufenden Massnahmen des Vorstands für Kunden und Aktionäre ein

 

Aktionäre profitieren als Kunden vom neuen Programm

Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker: 123F, Primärmarkt: Düsseldorf) führt ein Aktionärs-Treueprogramm ein. Fahrschüler oder ihnen nahestehende Angehörige, die Aktien der Gesellschaft im Depot halten, erhalten künftig einen Rabatt auf die Kosten ihrer Fahrausbildung. Das Programm wird bundesweit an allen Standorten der 123fahrschule gelten.

Boris Polenske, Gründer und Vorstand der 123fahrschule SE:

„Wir wollen, dass sich unser Erfolg auch für die eigenen Kunden auszahlt. Wer bei uns Kunde ist und gleichzeitig investiert, profitiert doppelt: von niedrigeren Ausbildungskosten und als Aktionär, von der von uns erwarteten positiven Entwicklung des Unternehmens.“

Zwei Programmstufen: „Signature“ und „Exclusive“

Ab einem Bestand von 100 Aktien erhalten Aktionäre in der Stufe „Signature“ einen Rabatt von 5 Prozent auf die Kosten der Fahrausbildung, ab 500 Aktien in der Stufe „Exclusive“ einen Rabatt von 10 Prozent. Der Rabatt bezieht sich auf die Ausbildungskosten der 123fahrschule selbst, amtliche Prüfgebühren sind davon ausgenommen; die Anrechnung erfolgt am Ende der Fahrausbildung. Die Aktien können auch von nahen Angehörigen wie Eltern oder Grosseltern des Fahrschülers gehalten und nachgewiesen werden. Der Nachweis erfolgt über einen aktuellen Depotauszug. Dieser kann  über ein Online-Formular auf der Unterseite https://www.123fahrschule.de/aktionaersrabatt  eingereicht werden. Eine Mindesthaltefrist ist nicht vorgesehen. Der Rabatt kann einmal pro Aktionär und Kalenderjahr genutzt werden.

Boris Polenske ergänzt:

„Ich freue mich, dass wir unsere Aktionäre künftig auch als Kunden an unserem Erfolg teilhaben lassen können. Die beiden Programmstufen sind so gewählt, dass sich der Rabatt sowohl beim Einstieg mit 100 Aktien als auch in der höheren Stufe ab 500 Aktien beim Preis für die Fahrausbildung spürbar auszahlt. Aus Sicht der 123fahrschule erwarten wir uns durch diesen Schritt zugleich auch eine gesteigerte Nachfrage von Retail-Investoren an unserer Aktie und somit ein höheres Handelsvolumen an den einzelnen Börsenplätzen.“

Einführung des Programms

Das Aktionärs-Treueprogramm ist bereits aktiv. Ergänzend bietet die 123fahrschule im Rahmen der Aktion eine Simulator-Flatrate an den Standorten an, an denen Fahrsimulatoren zur Verfügung stehen. Die bewährte „Bring a friend"-Aktion läuft parallel unverändert weiter.

Teil der kontinuierlichen Kapitalmarktarbeit des Vorstands

Das Aktionärs-Treueprogramm verbindet Kundenbindung mit der Ansprache privater Investoren. Mit der Initiative möchte die Gesellschaft den Kreis ihrer Aktionäre erweitern und die Bindung bestehender Aktionäre an die Marke 123fahrschule stärken. Das Marktumfeld für die Führerscheinausbildung entwickelt sich positiv: Die Zahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Deutschland stieg 2025 auf einen neuen Höchststand, bei den praktischen Prüfungen um rund 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 hat der Vorstand die EBITDA-Zielspanne von EUR 1,5 bis 2,5 Mio. bestätigt. Der Vorstand erwartet weiterhin, dass mit der Fahrschulreform zum 1. Januar 2027 eine deutliche Wachstumsphase beginnt. Wie in der Corporate News vom 26. Juni 2026 bereits konkretisiert, wird für 2027 ein Umsatz von rund EUR 35 Mio. erwartet, der bis 2029 auf bis zu EUR 89 Mio. steigen soll. Darauf aufbauend erwartet der Vorstand für 2029 ein EBITDA von rund EUR 23 Mio.

Boris Polenske erläutert:

„Auch wenn der Wechsel an der Spitze des Bundesverkehrsministeriums unerwartet kam, ändert das nach unserer Einschätzung nichts am Zeitplan der Fahrschulreform. Der Gesetzentwurf liegt seit dem 29. Juli 2026 dem Bundestag vor, die Beratungen erwarten wir in den kommenden Sitzungswochen. Mit dem neuen Minister Steffen Bilger hat zudem ein ausgewiesener Verkehrsprofi das Ressort übernommen, der die Materie aus seiner Zeit als Staatssekretär im Verkehrsministerium bereits bestens kennt. Wir sehen das Inkrafttreten zum 1. Januar 2027 weiterhin auf Kurs.“

Über die 123fahrschule SE

Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker: 123F, Primärmarkt: Düsseldorf) ist ein KI-getriebenes Ausbildungs- und Technologieunternehmen im deutschen Führerscheinausbildungsmarkt. Das 2016 gegründete Unternehmen entwickelt und betreibt eine integrierte Plattform für die Führerscheinklasse B, bestehend aus KI-gestützter Lernsteuerung, digitalen Theorieformaten und eigenen Fahrsimulatoren. Mit bundesweit über 60 Standorten ist 123fahrschule bereits heute die grösste Fahrschulkette im B-Segment und verfolgt eine skalierbare Wachstumsstrategie inklusive einer geplanten Franchise-Expansion.

Zum Unternehmensverbund gehören neben der 123fahrschule SE die FahrerWerk GmbH (Fahrlehrerausbildung an drei Standorten) sowie die Foerst GmbH (Entwicklung und Vertrieb von Fahrsimulatoren für PKW und LKW). Alle drei Einheiten profitieren unmittelbar von der Fahrschulreform zum 1. Januar 2027.

Technologisch verfügt das Unternehmen durch proprietäre Software- und KI-Systeme, eigenentwickelte Fahrsimulatoren sowie einen kontinuierlich wachsenden Datenbestand aus Theorie-, Simulator- und Praxisausbildung über einen in der Branche bislang einzigartigen Vorsprung. Für Investoren markiert 2026 einen zentralen Entwicklungsschritt: Die 123fahrschule entwickelt sich von einem technologiegestützten Ausbildungsanbieter hin zu einer skalierbaren Ausbildungs- und Plattformgesellschaft mit klarer Governance, der Perspektive wiederkehrender Erlösstrukturen und dem Anspruch, die technologische Transformation der Führerscheinausbildung langfristig massgeblich mitzugestalten.

 

Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske

Kontakt: ir@123fahrschule.de

Mehr Infos: https://123fahrschule.de/investor-relations

Oder: https://fahrschulreform2027.de/

 

Disclaimer

Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Vorstands der 123fahrschule SE. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder 123fahrschule SE noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. 123fahrschule SE übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

 


08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 123fahrschule SE
Klopstockstr. 1
50968 Köln
Deutschland
Telefon: 0221-177357-0
E-Mail: ir@123fahrschule.de
Internet: www.123fahrschule.de
ISIN: DE000A2P4HL9
WKN: A2P4HL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 894500K921GZTYDA4U88
EQS News ID: 2395210

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2395210  08.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu 123fahrschule SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu 123fahrschule SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

15:26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
14:12 Logo WHS Praktische KI-Anwendung im Trading: Nie wieder stundenlang Charts beobachten?
10:16 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
09:51 EZB vor dem nächsten Zinsschritt
09:11 SG-Marktüberblick: 08.09.2026
08:58 Novartis und Swiss Re belasten
08:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Per Abwärts-Gap in die neue Woche
04.09.26 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’689.93 19.56 S1B74U
Short 14’990.25 14.00 SJXBXU
Short 15’563.88 8.87 S1BOOU
SMI-Kurs: 14’058.67 08.09.2026 16:15:37
Long 13’526.35 19.83 SJB42U
Long 13’196.19 13.60 SPBS5U
Long 12’641.51 8.92 S6OBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen
NVIDIA-Aktie im Check: So reagieren Analysten auf die Übernahme von Hugging Face
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
Sandoz-Aktie dreht ins Minus: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Steigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Novartis-Aktie knickt ein: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.