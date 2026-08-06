EQS-News: 1&1 mit Halbjahreszahlen, Prognose 2026 bestätigt

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1&1 mit Halbjahreszahlen, Prognose 2026 bestätigt



06.08.2026 / 07:33 CET/CEST

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1&1 mit Halbjahreszahlen, Prognose 2026 bestätigt 16,18 Mio. Kundenverträge: 12,33 Mio. Mobilfunkkunden, 3,85 Mio. Breitband-Anschlüsse

2.269,7 Mio. EUR Umsatz: + 1,6 % (H1 2025: 2.233,8 Mio. EUR)

1.804,9 Mio. EUR Service-Umsatz: - 1,1 % (H1 2025: 1.824,3 Mio. EUR)

382,7 Mio. EUR EBITDA: + 5,1 % (H1 2025: 364,2 Mio. EUR)

Prognose 2026 sowie Ausblick 2027 und 2028 bestätigt Montabaur, 6. August 2026. Die 1&1 AG (ISIN DE 0005545503) verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 erwartungsgemäss einen Rückgang des Vertragsbestandes um 140.000 Verträge, welcher auf den Rückgang bei Mobile Internet-Verträgen zurückzuführen ist. Ursächlich hierfür war die Anfang April erfolgte Neuausrichtung des Discount-Tarifportfolios. Diese umfasste die Einstellung der Vermarktung besonders niedrigpreisiger Tarife sowie die Reduktion inkludierter Datenvolumina bei leistungsstarken Tarifen. Infolge der Massnahmen verringerte sich die Zahl der Mobilfunkverträge im ersten Halbjahr 2026 um rund 150.000, davon rund 100.000 im April. Die Anzahl der Breitband-Verträge erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 um 10.000 Verträge auf insgesamt 3,85 Mio. Breitband-Verträge. Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 1,6 % auf 2.269,7 Mio. EUR (H1 2025 inkl. 1&1 Versatel: 2.233,7 Mio. EUR), wobei der werthaltige Service-Umsatz mit 1.804,9 Mio. EUR (H1 2025 inkl. 1&1 Versatel: 1.824,3 Mio. EUR) leicht unter dem Vorjahreswert lag. Das EBITDA erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 insgesamt um +5,1 % auf 382,7 Mio. EUR (H1 2025 inkl. 1&1 Versatel: 364,2 Mio. EUR). Dabei reduzierte sich das EBITDA im Segment Consumer & Small Business um -5,6 % auf 391,3 Mio. EUR (H1 2025: 414,5 Mio. EUR), während das EBITDA im Segment Enterprises & Networks sich auf -8,6 Mio. EUR verbesserte (H1 2025 inkl. 1&1 Versatel: -50,3 Mio. EUR). Das EBIT erhöhte sich um 61,1 Prozent auf 111,3 Mio. EUR (H1 2025 inkl. 1&1 Versatel: 69,1 Mio. EUR). Ursächlich für den starken Anstieg waren neben dem höheren EBITDA insgesamt gesunkene Abschreibung-en. Dabei standen gestiegenen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen gegen-läufig geringere PPA-Abschreibungen gegenüber. Das Ergebnis je Aktie (EPS) erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 auf 0,17 EUR (H1 2025 inkl. 1&1 Versatel: 0,04 EUR). Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (Cash-CAPEX) betrugen 220,0 Mio. EUR (H1 2025 inkl. 1&1 Versatel: 266,9 Mio. EUR). Prognose 2026 Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Service-Umsatz auf Vorjahresniveau (2025 inkl. 1&1 Versatel FY: 3.661,8 Mio. EUR). Das EBITDA soll auf ca. 800 Mio. EUR (2025 inkl. 1&1 Versatel FY: 689 Mio. EUR) zulegen. Das Investitionsvolumen (Cash-Capex) soll zwischen 500 und 550 Mio. EUR betragen (2025 inkl. 1&1 Versatel FY: 652 Mio. EUR). Ausblick 2027 und 2028 Auch für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 erwartet die 1&1 AG ein operatives EBITDA-Wachstum von jährlich ca. 100 Mio. EUR. Das Investitionsvolumen (Cash-Capex) soll jeweils auf dem Niveau von 2026 liegen. Kennzahlen nach IFRS – Vergleich H1 2025* vs. H1 2026 in Mio. EUR H1 2025 H1 2026 Veränderung Umsatz 2.233,7 2.269,7 1,6 % Service-Umsatz 1.824,3 1.804,9 -1,1 % EBITDA 364,2 382,7 5,1 % davon Segment Consumer & Small Business 414,5 391,3 -5,6 % davon Segment Segment Enterprises & Networks -50,3 -8,6 EBIT 69,1 111,3 61,1 % Ergebnis je Aktie in EUR 0,04 0,17 Kundenverträge in Mio. 16,33 16,18 -0,9 % * H1 2025 auf vergleichbarer Basis inklusive 1&1 Versatel Diese Mitteilung ist ab dem 6. August 2026 auf der Homepage der Gesellschaft abrufbar. https://www.1und1.ag/investor-relations#meldungen-berichte-praesentationen Montabaur, 6. August 2026 1&1 AG Der Vorstand Über die 1&1 AG Die 1&1 AG mit Hauptsitz in Montabaur ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter und Teil der United Internet Gruppe. Mit rund 4.600 Mitarbeitenden und mehr als 30 Jahren Markterfahrung steht 1&1 für Innovation, Wettbewerb und digitale Souveränität in der deutschen Telekommunikationslandschaft. 1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes, cloud-basiertes 5G-Mobilfunknetz auf Basis der neuartigen Open-RAN-Technologie – unabhängig, technologieoffen und bereit für Echtzeitanwendungen der Zukunft. Auch im Festnetz verfügt 1&1 über moderne Infrastruktur und betreibt eines der leistungsfähigsten Netze Deutschlands mit rund 70.000 Kilometern Glasfaser-Strecke. Das Netz ist in über 350 Städten verfügbar. Die Marke 1&1 adressiert Value- und Premiumsegmente mit Mobilfunk, Glasfaser, DSL sowie IPTV, während die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen ansprechen. Als Glasfaserspezialist für Unternehmen, Behörden und Institutionen ist 1&1 Versatel einer der führenden Telekommunikationsanbieter von Daten-, Internet- und Sprachdiensten in Deutschland.

06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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