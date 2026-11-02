EQS-NAV: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.10.2026

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Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.10.2026



02.11.2026 / 17:27 CET/CEST

Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 31.10.2026



Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft per 31.10.2026 3,43 Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 2,66 Euro notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 22,4% unter dem Inventarwert vom 31.10.2026. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und eventuell anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.



Zum Portfolio:



Die zehn grössten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 31. Oktober 2026 sind (geordnet nach Positionsgrösse auf Basis der aktuellen Kurse):



Rocket Internet SE,

1&1 AG,

Weleda AG PS,

Allerthal-Werke AG,

Horus AG,

RM Rheiner Management AG,

Redcare Pharmacy N.V.,

Data Modul AG,

AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur,

Berentzen-Gruppe AG.



1&1 AG: Die Konzernmutter United Internet AG zeichnete eine 20%-Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage. Dadurch und durch Zukäufe von 1.290.247 1&1-Aktien im Rahmen der am 17. August 2026 erteilten interessenwahrenden Order erhöht sich ihre Beteiligung an der 1&1 AG von 86,46% auf 89,32%. Bis zur Schwelle von 90% (verschmelzungsrechtlicher Squeeze-Out) fehlen United Internet noch knapp 1,4 Mio. 1&1-Aktien.



Rocket Internet SE: Die Vorhersage-Plattform Kalshi, an der die Rocket Internet SE mit ca. 3,3% beteiligt ist, meldete im Oktober 2026 eine Finanzierungsrunde von 1 Mrd. US-Dollar auf einer Bewertung von 40 Mrd. US-Dollar. Alleine das Kalshi-Investment macht ca. 15 Euro je Rocket-Internet-Aktie aus.



Allerthal-Werke AG: Die Scherzer & Co AG hat erfolgreich einen Teil ihrer Beteiligung ausserbörslich verkauft. Es handelt sich überwiegend um Aktien, die in den Jahren 2018 bis 2023 in Phasen der Kursschwäche im Umlaufvermögen erworben wurden. Die Scherzer & Co. AG bleibt mit einem Anteil von 19,5% investiert.



Berentzen-Gruppe AG: Im Umfeld des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots des US-Spirituosenkonzerns Sazerac hat die Scherzer & Co. AG ihre Beteiligung auf 5% (vorher: 3,33%) aufgestockt.



Data Modul AG: Der Display-Experte konnte positive vorläufige Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2026 berichten. Das EBIT stieg auf 1,6 Mio. Euro (Vorjahr: -2,1 Mio. Euro), Umsatz und Auftragseingang haben jeweils um rund 13% zugelegt.



AUR Portfolio III SE & Co. KGaA: Für das Geschäftsjahr 2025 beträgt der Bilanzgewinn rd. 743 Euro je Aktie. Aktuell notiert die Aktie bei rund 600 Euro. Die ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung am 9. November 2026 soll die Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien sowie den Rechtsformwechsel in eine AG beschliessen. Ebenfalls sollen die Aktien der Gesellschaft im Verhältnis 4:1 zusammengelegt werden.



Die aktuelle Unternehmenspräsentation steht auf unserer Homepage www.scherzer-ag.de zum Download bereit.



Der Vorstand

Über die Scherzer & Co. AG:

Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein „natürlicher Floor“ bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmassnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmassnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, München und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.



Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Vorstandsmitglied der Scherzer & Co. AG,

Friesenstrasse 50, 50670 Köln



Telefon: (0221) 820 32 - 15

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de



Disclaimer:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Scherzer & Co. AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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