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Scherzer Aktie 1789197 / DE0006942808

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31.08.2026 17:24:52

EQS-NAV: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.08.2026

Scherzer
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EQS-NAV: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.08.2026

31.08.2026 / 17:24 CET/CEST
Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 31.08.2026

Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft per 31.08.2026 3,52 Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 2,66 Euro notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 24,4% unter dem Inventarwert vom 31.08.2026. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und eventuell anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.

Zum Portfolio:

Die zehn grössten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 31. August 2026 sind (geordnet nach Positionsgrösse auf Basis der aktuellen Kurse):

Allerthal-Werke AG,
Rocket Internet SE,
1&1 AG,
Weleda AG PS,
RM Rheiner Management AG,
Horus AG,
Data Modul AG,
Redcare Pharmacy N.V.,
AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur,
K+S AG.

1&1 AG: Mittels einer Directors‘-Dealings-Meldung wurde veröffentlicht, dass United Internet vom 17.08.2026 bis zum 30.06.2027 bis zu 6 Mio. 1&1-Aktien erwerben möchte. Sollten die gesamten 6 Mio. Aktien erworben werden, erhöht sich der Anteil von United Internet auf 89,85%.

K+S AG: Im Rahmen der Q2-Berichterstattung hob K+S die Prognose für 2026 an. Das Unternehmen erwartet nunmehr ein EBITDA zwischen 680 und 760 Mio. EUR (bisherige Prognose: 630 bis 730 Mio. EUR; 2025: 613 Mio. EUR) sowie einen positiven Wert in mittlerer bis höherer zweistelliger Millionenhöhe beim bereinigten Freien Cashflow (bisherige Prognose: mindestens ausgeglichen). Wir nutzten den folgenden Kursanstieg zur Reduzierung unserer Beteiligung.

Redcare Pharmacy N.V.: Peter Schmid von Linstow löst Olaf Heinrich im Rahmen eines planmässigen Führungswechsels als CEO der führenden Online-Apotheke Europas ab.

Norma Group SE: Den starken Kursanstieg im Umfeld des Aktienrückkaufangebots haben wir zum vollständigen Verkauf genutzt.

Rigi Bahnen AG: Die Scherzer & Co. AG hat eine Beteiligung von mehr als 1% an dem fundmental günstig bewerteten Schweizer Bergbahnunternehmen aufgebaut. Die Rigi Bahnen AG betreibt 2 Zahnrad- und 2 Luftseilbahnen in den Kantonen Luzern und Schwyz.

Die aktuelle Unternehmenspräsentation steht auf unserer Homepage www.scherzer-ag.de zum Download bereit.

Der Vorstand
Über die Scherzer & Co. AG:
Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.

Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein „natürlicher Floor“ bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmassnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.

Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmassnahmen oder Umplatzierungen teil.

Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, München und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.

Ansprechpartner für Rückfragen:
Dr. Georg Issels
Vorstandsmitglied der Scherzer & Co. AG,
Friesenstrasse 50, 50670 Köln

Telefon: (0221) 820 32 - 15
E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de
Internet: www.scherzer-ag.de

Disclaimer: 
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Scherzer & Co. AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scherzer & Co. AG
Friesenstrasse 50
50670 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 82032-0
E-Mail: info@scherzer-ag.de
Internet: www.scherzer-ag.de
ISIN: DE0006942808
WKN: 694280
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900L5AIT07HWHCJ66

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2391306  31.08.2026 CET/CEST

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Long 13’447.44 13.98 SHB7NU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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