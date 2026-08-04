Scherzer Aktie 1789197 / DE0006942808
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04.08.2026 17:38:03
EQS-NAV: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.07.2026
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EQS-NAV: Scherzer & Co. AG
/ Schlagwort(e): Net Asset Value
Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 31.07.2026
04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scherzer & Co. AG
|Friesenstrasse 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)221 82032-0
|E-Mail:
|info@scherzer-ag.de
|Internet:
|www.scherzer-ag.de
|ISIN:
|DE0006942808
|WKN:
|694280
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L5AIT07HWHCJ66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2377268 04.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Scherzer & Co. AG
|
05.08.26
|EQS-News: Scherzer & Co. AG berichtet über das erste Halbjahr 2026 (EQS Group)
|
05.08.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
04.08.26
|EQS-NAV: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.07.2026 (EQS Group)
|
28.07.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
20.07.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.07.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.07.26
|EQS-NAV: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 30.06.2026 (EQS Group)
|
02.07.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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