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Scherzer Aktie 1789197 / DE0006942808

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04.08.2026 17:38:03

EQS-NAV: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.07.2026

Scherzer
2.41 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

EQS-NAV: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.07.2026

04.08.2026 / 17:38 CET/CEST
Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 31.07.2026

Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft per 31.07.2026 3,50 Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 2,70 Euro notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 22,9% unter dem Inventarwert vom 31.07.2026. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und eventuell anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.

Zum Portfolio:

Die zehn grössten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 31. Juli 2026 sind (geordnet nach Positionsgrösse auf Basis der aktuellen Kurse):

Rocket Internet SE,
Allerthal-Werke AG,
Weleda AG PS,
1&1 AG,
RM Rheiner Management AG,
Horus AG,
Data Modul AG,
Redcare Pharmacy N.V.,
K+S AG,
AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur.

Redcare Pharmacy N.V.: Europas führende Online-Apotheke hat starke Zahlen für das 2. Quartal gemeldet und die erhöhte Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Die Rx-Umsätze in Deutschland stiegen um 58% auf 180 Mio. Euro und die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 3,5%.

Rocket Internet SE: Die Rocket-Beteiligung Revolut hat einen sekundären Aktienverkauf bestätigt, bei dem die Neobank mit 115 Mrd. US-Dollar bewertet wird. Der Wert des Rocket-Anteils steigt damit auf ca. 80 Mio. Euro.

Zeal Network SE: Der deutsche Marktführer für Online-Lotterien tritt mit der vollständigen Übernahme von „SevenCanyon“ in den attraktiven britischen Gewinnspielmarkt ein. Gleichfalls erwartet Zeal Synergien bei den Traumautoverlosungen.

Allerthal-Werke AG: Im Rahmen der Berichterstattung zum 30. Juni meldete die Allerthal-Werke AG einen Halbjahresüberschuss von rd. 3,4 Mio. Euro. Der NAV zum 30. Juni 2026 beträgt (ungeprüft) 30,47 Euro, was einem Plus von 10,2% gegenüber dem Jahresultimo 2025 entspricht.

Tele Columbus AG: Aufgrund einer Vielzahl von nicht beantworteten Fragen auf der Hauptversammlung haben wir einen Antrag auf ein Auskunftserzwingungsverfahren gestellt.

Die aktuelle Unternehmenspräsentation steht auf unserer Homepage www.scherzer-ag.de zum Download bereit.

Der Vorstand
Über die Scherzer & Co. AG:
Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.

Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein „natürlicher Floor“ bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmassnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.

Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmassnahmen oder Umplatzierungen teil.

Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, München und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.

Ansprechpartner für Rückfragen:
Dr. Georg Issels
Vorstandsmitglied der Scherzer & Co. AG,
Friesenstrasse 50, 50670 Köln

Telefon: (0221) 820 32 - 15
E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de
Internet: www.scherzer-ag.de

Disclaimer: 
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Scherzer & Co. AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scherzer & Co. AG
Friesenstrasse 50
50670 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 82032-0
E-Mail: info@scherzer-ag.de
Internet: www.scherzer-ag.de
ISIN: DE0006942808
WKN: 694280
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900L5AIT07HWHCJ66

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2377268  04.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

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