EQS-NAV: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 30.09.2026

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Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 30.09.2026



01.10.2026 / 18:23 CET/CEST

Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 30.09.2026



Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft per 30.09.2026 3,50 Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 2,66 Euro notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 24,0% unter dem Inventarwert vom 30.09.2026. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und eventuell anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.



Zum Portfolio:



Die zehn grössten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 30. September 2026 sind (geordnet nach Positionsgrösse auf Basis der aktuellen Kurse):



Rocket Internet SE,

Allerthal-Werke AG,

1&1 AG,

Weleda AG PS,

RM Rheiner Management AG,

Horus AG,

Data Modul AG,

Redcare Pharmacy N.V.,

AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur,

K+S AG.



Redcare Pharmacy N.V.: Die führende Online-Apotheke Europas konnte erneut die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 anheben. Nunmehr wird ein Umsatzwachstum von 16% bis 18% erwartet (bisher: 15-17%). Grund ist die starke Dynamik im Rx-Geschäft in Deutschland mit nunmehr erwarteten 730-760 Mio. EUR Umsatz im Geschäftsjahr 2026 (bisher: 680-720 Mio. EUR).



Berentzen-Gruppe AG: Der traditionsreiche deutsche Getränkehersteller unterzeichnete eine Vereinbarung zum Zusammenschluss mit dem US-Spirituosenkonzern Sazerac und unterstützt deren freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu einem Preis von 5,55 Euro je Aktie. Die Scherzer & Co. AG hat eine Beteiligung in Höhe von 3,33% aufgebaut.



1&1 AG: Bei der Konzerntochter 1&1 Versatel wurde ein Transformations- und Restrukturierungsprogramm mit einem einmaligen Aufwand von 60 Mio. Euro beschlossen. Daraus wird ab dem Geschäftsjahr 2028 mit einem jährlichen Ergebnisbeitrag von 25 Mio. Euro gerechnet.



Die aktuelle Unternehmenspräsentation steht auf unserer Homepage www.scherzer-ag.de zum Download bereit.



Der Vorstand

Über die Scherzer & Co. AG:

Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein „natürlicher Floor“ bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmassnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmassnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, München und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.



Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Vorstandsmitglied der Scherzer & Co. AG,

Friesenstrasse 50, 50670 Köln



Telefon: (0221) 820 32 - 15

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de



Disclaimer:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Scherzer & Co. AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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