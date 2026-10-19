Effecten-Spiegel Aktie 331105 / DE0005647606
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19.10.2026 17:00:01
EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2026
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EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG
/ Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2026
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30. September 2026 und damit nach Ausschüttung der von der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2026 beschlossenen Dividende in Höhe von 0,65 € je Stamm- und Vorzugsaktie bei 18,51 € je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.
Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,60 Euro, die ES-Stammaktie bei 11,90 Euro.
Zum Portfolio:
Die zehn grössten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgrösse auf Basis des Tageskurswertes zum 30. September 2026:
Sartorius AG (Vorzüge)
Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in verschiedenen Unternehmensanleihen sowie einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.
Susanne Neuschäffer
Effecten-Spiegel AG,
Hinweis:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Effecten-Spiegel AG
|Tiergartenstrasse 17
|40237 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|0211 - 68 30 22
|Fax:
|0211 - 69 12 998
|E-Mail:
|info@effecten-spiegel.de
|Internet:
|www.effecten-spiegel.com
|ISIN:
|DE0005647606, DE0005647630
|WKN:
|564760, 564763
|Börsen:
|Freiverkehr in München, Stuttgart
|LEI Code:
|391200HM1FHVV49O4L16
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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