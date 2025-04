EQS-HV: PALFINGER AG: Ergebnisse der 37. Hauptversammlung

EQS-News: Palfinger AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

PALFINGER AG: Ergebnisse der 37. Hauptversammlung

Salzburg, 3. April 2025



Zweithöchste Dividende seit dem Börsengang mit EUR 0,90 je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen



Die 37. ordentliche Hauptversammlung der PALFINGER AG fand heute in Salzburg statt. Unter anderem wurde eine Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 0,90 je Aktie beschlossen, was einer Gesamtauszahlung von rund EUR 31,3 Mio. entspricht.



Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden für das Geschäftsjahr 2024 entlastet. Zudem wurde die PwC Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie als Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025 bestellt.



Im Zuge der Wahlen zum Aufsichtsrat wurde Hubert Palfinger für eine weitere Funktionsperiode wiederbestellt und Marianne Heiß neu in das Gremium gewählt. Die Hauptversammlung genehmigte außerdem den Vergütungsbericht sowie die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder.



Darüber hinaus wurde der Vorstand zum Erwerb eigener



ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte), 30 Fertigungsstandorten und einem weltweit flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetzwerk stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.



Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2024 einen Umsatz von 2,36 Mrd. EUR.



Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 |



Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News“ auf der Internetseite

