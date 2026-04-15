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Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4

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15.04.2026 13:45:53

EQS-HV: Österreichische Post AG: Ergebnisse zur Hauptversammlung

Österreichische Post
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EQS-News: Österreichische Post AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Österreichische Post AG: Ergebnisse zur Hauptversammlung

15.04.2026 / 13:45 CET/CEST
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Österreichische Post Aktiengesellschaft

Wien, FN 180219 d

ISIN AT0000APOST4

 

Veröffentlichung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15. April 2026

über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG iVm

§ 119 Abs 9 BörseG und § 2 Abs 2 VeröffentlichungsV

 

In der ordentlichen Hauptversammlung der Österreichische Post Aktiengesellschaft, Wien, wurde am 15. April 2026 zum 9. Punkt der Tagesordnung folgender Beschluss gefasst:

 

  1. Der Vorstand wird gemäss § 65 Abs 1 Z 4 und 8 sowie Abs 1a und 1b AktG ermächtigt, auf den Inhaber oder auf Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft im Ausmass von bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft während einer Geltungsdauer vom 01. November 2026 bis 30. April 2029 sowohl über die Börse als auch ausserbörslich und zwar auch nur von einzelnen Aktionären oder einem einzigen Aktionär, insbesondere der Österreichische Beteiligungs AG, zu einem niedrigsten Gegenwert von EUR 10,-- (Euro zehn) je Aktie und einem höchsten Gegenwert von EUR 60,-- (Euro sechzig) je Aktie zu erwerben. 
    Der Handel mit eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Absatz 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. Der Erwerb durch den Vorstand kann insbesondere vorgenommen werden, wenn die Aktien Arbeitnehmern, leitenden Angestellten und/oder Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms oder eines Aktienoptionsprogramms und/oder einer Privatstiftung, deren primärer Zweck das Halten und Verwalten der Aktien für eine oder mehrere der genannten Personen ist (wie etwa einer Mitarbeiterbeteiligungsstiftung gemäss § 4d Abs 4 EStG), übertragen werden sollen.

 

  1. Den Erwerb über die Börse kann der Vorstand der Österreichische Post Aktiengesellschaft beschliessen, doch muss der Aufsichtsrat im Nachhinein von diesem Beschluss in Kenntnis gesetzt werden. Der ausserbörsliche Erwerb unterliegt der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. Im Falle des ausserbörslichen Erwerbs kann dieser auch unter Ausschluss des quotenmässigen Veräusserungsrechts durchgeführt werden (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss).

 

  1. Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung gemäss § 65 Abs 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und ohne neuerliche Beschlussfassung der Hauptversammlung für die Veräusserung beziehungsweise Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräusserung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, unter sinngemässer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre, insbesondere wenn die Aktien Arbeitnehmern, leitenden Angestellten und/oder Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms oder eines Aktienoptionsprogramms und/oder einer Privatstiftung, deren primärer Zweck das Halten und Verwalten der Aktien für eine oder mehrere der genannten Personen ist (wie etwa einer Mitarbeiterbeteiligungsstiftung gemäss § 4d Abs 4 EStG), übertragen werden sollen, zu beschliessen und die Veräusserungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden.

 

  1. Der Vorstand wird ferner ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlichenfalls das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss gemäss § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm § 122 AktG herabzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschliessen.

 

 

Wien, im April 2026                           Der Vorstand


Kontakt:
Österreichische Post AG
Harald Hagenauer
Leitung Investor Relations, Konzernrevision & Compliance
Tel.: +43 (0) 57767-30400
investor@post.at

 


15.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Österreichische Post AG
Rochusplatz 1
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 577 67 - 30400
E-Mail: investor@post.at
Internet: www.post.at
ISIN: AT0000APOST4
WKN: A0JML5
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2307386  15.04.2026 CET/CEST

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