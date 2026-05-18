EQS-HV: MLP SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.06.2026 in Wiesloch mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäss §121 AktG

EQS-News: MLP SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

MLP SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.06.2026 in Wiesloch mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäss §121 AktG



18.05.2026 / 15:05 CET/CEST

Bekanntmachung gemäss §121 AktG, übermittelt durch EQS News

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Eindeutige Kennung des Ereignisses: f104f2eaa810f111b55380a80e12bf28 Berichtigung der am 13. Mai 2026 veröffentlichten

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2026

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 13. Mai 2026 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der MLP SE für Donnerstag, den 25. Juni 2026, um 10.00 Uhr (MESZ) im Palatin Kongress- und Kulturzentrum, Ringstrasse 17-19, 69168 Wiesloch, einberufen. Wir weisen hiermit darauf hin, dass in der Bekanntmachung der Einladung aufgrund eines redaktionellen Versehens im Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 2 – Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2025 – der Betrag der auszuschüttenden Dividende je Stückaktie falsch angegeben wurde. Tagesordnungspunkt 2 lautet berichtigt wie folgt: 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2025 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von Euro 39.362.027,69 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,36 je Stückaktie auf 109.217.377 dividendenberechtigte Stückaktien. Ausschüttung: Euro 39.318.255,72 Einstellung in dieGewinnrücklagen: Euro 0,00 Gewinnvortrag: Euro 43.771,97 Bilanzgewinn: Euro 39.362.027,69 Dieser Gewinnverwendungsvorschlag basiert auf der Annahme eines am Tag der Hauptversammlung dividendenberechtigten Grundkapitals in Höhe von Euro 109.217.377,00, eingeteilt in 109.217.377 Stückaktien. Sollte sich die tatsächliche Anzahl der dividendenberechtigten Aktien – und damit die Dividendensumme – bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns verändern, wird von Vorstand und Aufsichtsrat ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet, der unverändert eine Ausschüttung von Euro 0,36 je dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht. Die Anpassung erfolgt dabei wie folgt: Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme vermindert, erhöht sich der Gewinnvortrag entsprechend. Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme erhöht, vermindert sich der Gewinnvortrag entsprechend. Die Auszahlung der Dividende soll am 30. Juni 2026 erfolgen. Im Übrigen bleibt die am 13. Mai 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Wiesloch, im Mai 2026 MLP SE Der Vorstand

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