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10.09.2026 13:43:31

EQS-HV: Kapsch TrafficCom AG: Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung.

Kapsch TrafficCom
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EQS-News: Kapsch TrafficCom AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Kapsch TrafficCom AG: Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung.

10.09.2026 / 13:43 CET/CEST
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Kapsch TrafficCom AG:  Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung.

Wien, 10. September 2026  In der ordentlichen Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG am 9. September 2026 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

  • Entlastung der Mitglieder des Vorstands und der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/26.
  • Bestellung der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, zum Abschlussprüfer, zum Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026/27.
  • Beschluss des Vergütungsberichts 2025/26.
  • Beschluss über die Erhöhung der Zahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats auf fünf und Wahl von Dr. Arno Haselhorst in den Aufsichtsrat.
  • Beschluss über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2026/2027.
  • Beschluss über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, auch mit der Möglichkeit zur Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen, den Ausschluss des Bezugsrechts und der Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien).


Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut und Verkehrsmanagement tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.
Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.
Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2025/26 erwirtschafteten rund 2.700 Mitarbeiter*innen einen Umsatz von EUR 431 Mio.

 
Pressekontakt:
 
Sandra Bijelic
Head of Corporate Communications
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien, Österreich
T +43 50 811 1720
sandra.bijelic@kapsch.net		 Investorenkontakt:

Doris Gstatter
Investor Relations Officer
Kapsch TrafficCom AG 
Am Europlatz 2
1120 Wien, Österreich 
T +43 50 811 1122 
IR.kapschtraffic@kapsch.net 


Für weitere Informationen:  www.kapsch.net           Folgen Sie uns auf LinkedIn.

10.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien
Österreich
Telefon: +43 50811 1122
Fax: +43 50811 99 1122
E-Mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net
Internet: www.kapschtraffic.com
ISIN: AT000KAPSCH9
WKN: A0MUZU
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900PD3SI453KAW989

 
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2397428  10.09.2026 CET/CEST

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