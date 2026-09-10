Kapsch TrafficCom Aktie 3210136 / AT000KAPSCH9
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10.09.2026 13:43:31
EQS-HV: Kapsch TrafficCom AG: Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung.
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EQS-News: Kapsch TrafficCom AG
/ Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Kapsch TrafficCom AG: Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung.
Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut und Verkehrsmanagement tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.
Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.
Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2025/26 erwirtschafteten rund 2.700 Mitarbeiter*innen einen Umsatz von EUR 431 Mio.
Für weitere Informationen: www.kapsch.net Folgen Sie uns auf LinkedIn.
10.09.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 50811 1122
|Fax:
|+43 50811 99 1122
|E-Mail:
|ir.kapschtraffic@kapsch.net
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|ISIN:
|AT000KAPSCH9
|WKN:
|A0MUZU
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900PD3SI453KAW989
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2397428 10.09.2026 CET/CEST
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