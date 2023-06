EQS-HV: Frauenthal Holding AG: Abstimmungsergebnisse zur 34. ordentlichen Hauptversammlung

EQS-News: Frauenthal Holding AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Frauenthal Holding AG: Abstimmungsergebnisse zur 34. ordentlichen Hauptversammlung



15.06.2023 / 15:09 CET/CEST

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News

Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.580.487 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,62 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.580.487 JA 7.538.403 Stimmen. NEIN 42.084 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 3a: Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Hannes Winkler als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.657.571 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 19,16 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.657.571 JA 1.657.571 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 3b: Beschlussfassung über die Entlastung von DI Michael Ostermann als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.580.487 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,62 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.580.487 JA 7.580.487 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 3c: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Erika Hochrieser als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.580.487 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,62 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.580.487 JA 7.580.487 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4a: Beschlussfassung über die Entlastung von Dipl.-Bw Claudia Beermann als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.450.365 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.450.365 JA 7.450.165 Stimmen. NEIN 200 Stimmen. ENTHALTUNG 130.122 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4b: Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Andreas Staribacher als Mitglied des Aufsichtsrats für das Ge-schäftsjahr 2022 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.449.365 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,10 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.449.365 JA 7.449.365 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 130.122 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4c: Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Johannes Strohmayer als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.360.510 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,08 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.360.510 JA 7.360.510 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 137.162 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4d: Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Christian Tassul als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.449.365 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,10 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.449.365 JA 7.449.365 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 130.122 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4e: Beschlussfassung über die Entlastung von August Enzian als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.579.487 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,61 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.579.487 JA 7.579.487 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4f: Beschlussfassung über die Entlastung von Johann Parcer als Mitglied des Aufsichtsrats für das Ge- schäftsjahr 2022 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.579.487 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,61 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.579.487 JA 7.579.487 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4g: Beschlussfassung über die Entlastung von Thomas Zwettler als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.579.487 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,61 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.579.487 JA 7.579.487 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 5: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.579.487 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,61 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.579.487 JA 7.504.010 Stimmen. NEIN 75.477 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 6a: Wahl von Dr. Andreas Staribacher in den Aufsichtsrat Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.449.365 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,10 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.449.365 JA 7.449.365 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 130.122 Stimmen. Tagesordnungspunkt 6b: Wahl von Dr. Johannes Strohmayer in den Aufsichtsrat Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.430.583 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,89 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.430.583 JA 7.284.401 Stimmen. NEIN 146.182 Stimmen. ENTHALTUNG 148.904 Stimmen. Tagesordnungspunkt 7: Beschlussfassung über den Vergütungsbericht Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.579.477 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,61 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.579.477 JA 7.579.277 Stimmen. NEIN 200 Stimmen. ENTHALTUNG 10 Stimmen. Tagesordnungspunkt 8: Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.579.487 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,61 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.579.487 JA 7.579.287 Stimmen. NEIN 200 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 9: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.579.487 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 87,61 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.579.487 JA 7.227.831 Stimmen. NEIN 351.656 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen.

15.06.2023 CET/CEST