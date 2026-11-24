EQS-News: Emerald Horizon AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Emerald Horizon AG: EINBERUFUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG



25.11.2026 / 00:00 CET/CEST

Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News

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Emerald Horizon AG Karl-Huber-Gasse 15, 8041 Graz FN 517877 i ISIN: AT0000A3UZE1 EINBERUFUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG Der Vorstand der Emerald Horizon AG mit dem Sitz in Graz, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz unter FN 517877 i (die „Gesellschaft“), lädt die Aktionärinnen und Aktionäre (nachfolgend „Aktionäre“) zu der am Donnerstag, 17. Dezember 2026, um 14 Uhr (Ortszeit Wien) in MP09, Liebenauer Tangente 4/6, 8041 Graz, stattfindenden ausserordentlichen Hauptversammlung ein. Die Hauptversammlung findet ausschliesslich als Präsenzversammlung mit physischer Anwesenheit der Aktionäre oder ihrer bevollmächtigten Vertreter am Versammlungsort statt. Eine virtuelle Teilnahme oder elektronische Fernabstimmung ist nicht vorgesehen. 1. TAGESORDNUNG Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäss § 65 Abs. 1 Z 4 sowie Abs. 1a und 1b AktG zum Erwerb eigener Aktien für die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung zum Angebot an Arbeitnehmer, leitende Angestellte sowie Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens, insbesondere zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, Aktienoptionsprogrammen und sonstigen langfristigen aktienbasierten Vergütungsprogrammen, über die Börse, durch ein öffentliches Angebot oder auf andere gesetzlich zulässige Weise, unter unmittelbarem Ausschluss des quotenmässigen Andienungsrechts der Aktionäre bei einem Erwerb auf andere Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, soweit ein solcher Erwerb sachlich gerechtfertigt ist und das Gleichbehandlungsgebot gemäss § 47a AktG gewahrt bleibt. Beschlussfassung (i) über die Ermächtigung des Vorstands gemäss § 65 Abs. 1 Z 8 sowie Abs. 1a und 1b AktG zum Erwerb eigener Aktien für 30 Monate ab Beschlussfassung zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck ausser dem Handel in eigenen Aktien, über die Börse, durch öffentliches Angebot oder auf andere zulässige Weise, unter unmittelbarem Ausschluss des quotenmässigen Andienungsrechts bei einem Erwerb ausserhalb der Börse oder eines öffentlichen Angebots; (ii) zur Veräusserung eigener Aktien über die Börse oder durch öffentliches Angebot sowie für fünf Jahre ab Beschlussfassung zur anderweitigen Veräusserung oder Verwendung ohne abschliessende Zweckbindung unter unmittelbarem Ausschluss des Bezugsrechts, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Festsetzung der jeweiligen Bedingungen; sowie (iii) zur Einziehung der nach § 65 Abs. 1 Z 8 AktG erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats und entsprechender Kapitalherabsetzung ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss und zur Ermächtigung des Aufsichtsrats zu den daraus erforderlichen Änderungen der Fassung der Satzung. Die Ausschlüsse setzen eine sachliche Rechtfertigung voraus; beim Erwerb ist § 47a AktG zu wahren, bei der anderweitigen Veräusserung oder Verwendung muss die Massnahme einschliesslich des Bezugsrechtsausschlusses im Gesellschaftsinteresse liegen. Beschlussfassung über Wahlen in den Aufsichtsrat. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands gemäss §§ 78a und 78b AktG im Wege einer empfehlenden Abstimmung. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026. 2. UNTERLAGEN UND INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE Die nachstehend genannten Unterlagen sind spätestens ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit ab dem 26. November 2026, auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter https://www.emerald-horizon.com/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich. Die nach § 108 Abs. 4 AktG bereitzustellenden Informationen bleiben bis zum Ablauf eines Monats nach der Hauptversammlung zugänglich. Der vollständige Text dieser Einberufung einschliesslich der Tagesordnung.

Die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu den jeweiligen Beschlussgegenständen, wobei die Vorschläge zu den Wahlen in den Aufsichtsrat, zur Vergütungspolitik sowie zur Bestellung des Abschlussprüfers bzw. des Konzernabschlussprüfers ausschliesslich vom Aufsichtsrat erstattet werden.

Die Erklärungen des zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitgliedes gemäss § 87 Abs. 2 AktG sowie die zu dem Wahlvorschlag gehörenden Angaben nach § 108 Abs. 2 AktG und Lebenslauf.

Die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands.

Der Bericht des Vorstands zu den Erwerbs-, Veräusserungs- und Verwendungsermächtigungen nach den Tagesordnungspunkten (1) und (2), insbesondere zur sachlichen Rechtfertigung des unmittelbaren Ausschlusses des quotenmässigen Andienungsrechts beim Erwerb sowie des Bezugsrechts bei einer Veräusserung oder Verwendung eigener Aktien auf andere Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot.

Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäss § 114 AktG. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zugänglich sein. Rückfragen zur Bereitstellung der Unterlagen richten Sie bitte an Emerald Horizon AG, Karl-Huber-Gasse 15, 8041 Graz, z. H. MMag. Philipp Pölzl, E-Mail: office@emerald-horizon.com. 3. NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN 3.1 NACHWEISSTICHTAG 3.1 Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sowie der übrigen in der Hauptversammlung geltend zu machenden Aktionärsrechte richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, somit am 7. Dezember 2026, 24:00 Uhr (Ortszeit Wien) (Nachweisstichtag). Zur Teilnahme ist nur berechtigt, wer zu diesem Zeitpunkt Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist. 3.2 DEPOTBESTÄTIGUNG GEMÄSS § 10A AKTG 3.2 Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt zum Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäss § 10a AktG. Diese ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD oder von der depotführenden Wertpapierfirma mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums auszustellen. Die Depotbestätigung muss folgende Angaben enthalten: Zum Aussteller: Name bzw. Firma und Anschrift oder ein im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code, insbesondere der BIC.

Name bzw. Firma und Anschrift oder ein im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code, insbesondere der BIC. Zum Aktionär: Name bzw. Firma und Anschrift, bei natürlichen Personen zusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls das Register und die Registernummer.

Name bzw. Firma und Anschrift, bei natürlichen Personen zusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls das Register und die Registernummer. Zum Depot: Depotnummer oder eine sonstige Bezeichnung des Depots.

Depotnummer oder eine sonstige Bezeichnung des Depots. Zu den Aktien: Anzahl der vom Aktionär gehaltenen Aktien sowie Bezeichnung der Aktiengattung oder international gebräuchliche Wertpapierkennnummer (ISIN); die ISIN der Aktien der Gesellschaft lautet AT0000A3UZE1.

Anzahl der vom Aktionär gehaltenen Aktien sowie Bezeichnung der Aktiengattung oder international gebräuchliche Wertpapierkennnummer (ISIN); die ISIN der Aktien der Gesellschaft lautet AT0000A3UZE1. Zum Bezugszeitpunkt: Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht. Für die Teilnahme an der Hauptversammlung am 17. Dezember 2026 muss die Depotbestätigung den Anteilsbesitz am 7. Dezember 2026, 24:00 Uhr (Ortszeit Wien), bestätigen. Depotbestätigungen werden in deutscher oder englischer Sprache entgegengenommen. Sie müssen spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, somit am 14. Dezember 2026, 24:00 Uhr (Ortszeit Wien), auf einem der folgenden Wege an die HV-Veranstaltungsservice GmbH als Empfangsstelle der Gesellschaft übermittelt werden und dort fristgerecht zugehen: Per Post oder Kurier: Emerald Horizon AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Österreich.

Per E-Mail an anmeldung.ehag@hauptversammlung.at, wobei die Depotbestätigung als PDF beizufügen ist.

Per Telefax an: +43 (0)1 8900 500 50.

Per SWIFT ISO 15022:

CPTGDE5WXXX

(Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000A3UZE1 im Text angeben)

CPTGDE5WXXX (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000A3UZE1 im Text angeben) Per SWIFT ISO 20022:

ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift

seev.003.001.10 oder seev.004.001.11 Die Aktionäre werden gebeten, die Ausstellung und fristgerechte Übermittlung der Depotbestätigung bei ihrem depotführenden Institut zu veranlassen. Die Übermittlung gilt zugleich als Anmeldung zur Hauptversammlung. Sie bewirkt keine Sperre der Aktien, Aktionäre können über ihre Aktien weiterhin verfügen. 4. Identitätsnachweis und Zutritt Aktionäre und ihre Bevollmächtigten werden gebeten, zur Identifikation bei der Registrierung einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis bereitzuhalten. Vertreter werden ausserdem gebeten, die Vollmacht oder eine Kopie der bereits übermittelten Vollmacht mitzubringen. Die Gesellschaft kann die Identität und die Vertretungsbefugnis überprüfen und bei fehlendem Nachweis den Zutritt verweigern. Einlass und Registrierung sind ab 13 Uhr möglich. 5. VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE Jeder teilnahmeberechtigte Aktionär kann eine oder mehrere bestimmte natürliche oder juristische Personen als Vertreter bestellen. Ein Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und übt dessen Rechte im Umfang der Vollmacht aus. Auch bei Vertretung müssen die Voraussetzungen für die Teilnahme, insbesondere der rechtzeitige Zugang der Depotbestätigung, erfüllt sein. Die Vollmacht ist in Textform gemäss § 13 Abs. 2 AktG zu erteilen. Sie muss den Vollmachtgeber und die bevollmächtigte Person erkennen lassen. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung möglich. Die Vollmacht ist der Gesellschaft zu übermitteln und wird von ihr aufbewahrt oder nachprüfbar festgehalten. Die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied ihres Vorstands oder Aufsichtsrats darf das Stimmrecht als Vertreter nur aufgrund ausdrücklicher Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ausüben. Vollmachten und deren Widerruf können auf folgenden Wegen an die HV-Veranstaltungsservice GmbH als Empfangsstelle der Gesellschaft übermittelt werden: Per Post oder Kurier: Emerald Horizon AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Österreich.

Per E-Mail an anmeldung.ehag@hauptversammlung.at als PDF-Anhang.

Per Telefax an: +43 (0)1 8900 500 50.

Per SWIFT ISO 15022:

CPTGDE5WXXX

(Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000A3UZE1 im Text angeben)

CPTGDE5WXXX (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000A3UZE1 im Text angeben) Per SWIFT ISO 20022:

ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift

seev.003.001.10 oder seev.004.001.11 Eine qualifizierte elektronische Signatur ist für die Vollmacht in Textform nicht erforderlich. Die Vollmacht kann auch gemeinsam mit der Depotbestätigung übermittelt werden. Zur Erleichterung der Abwicklung wird um Übermittlung bis 16. Dezember 2026, 16:00 Uhr (Ortszeit Wien) gebeten. Unabhängig davon können Vollmachten und Widerrufe am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung am Versammlungsort persönlich übergeben werden. Die genannte administrative Vorabfrist beschränkt die Erteilung oder den Widerruf einer Vollmacht während der Hauptversammlung nicht. Die Formulare für Vollmacht und Widerruf sind unter https://www.emerald-horizon.com/investor-relations/hauptversammlung/ abrufbar. Ihre Verwendung wird empfohlen, ist jedoch nicht verpflichtend. Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinngemäss für den Widerruf einer Vollmacht. Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, genügt es, wenn das Kreditinstitut zusätzlich zur Depotbestätigung erklärt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Ein Aktionär kann seine Rechte auch nach Erteilung einer Vollmacht persönlich ausüben. Um widersprüchliche Weisungen oder Stimmabgaben zu vermeiden, wird gebeten, einen Widerruf bei der Registrierung ausdrücklich bekannt zu geben. 6. RECHTE DER AKTIONÄRE 6.1 ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG GEMÄSS § 109 AKTG 6.1 Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen mindestens 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt sind ein Beschlussvorschlag und eine Begründung beizufügen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag, nicht jedoch dessen Begründung, müssen jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasst sein. Das Verlangen muss der Gesellschaft spätestens am 19. Tag vor der Hauptversammlung, somit am 28. November 2026, 24:00 Uhr (Ortszeit Wien), auf einem der folgenden Wege zugehen: Per Post oder Boten: Emerald Horizon AG, Karl-Huber-Gasse 15, 8041 Graz, z. H. MMag. Philipp Pölzl. Per E-Mail: Übermittlung eines mit qualifizierter elektronischer Signatur versehenen Verlangens an office@emerald-horizon.com. Per SWIFT ISO 15022: an CPTGDE5WXXX, Message Type MT598 oder MT599, unter zwingender Angabe der ISIN AT0000A3UZE1 im Nachrichtentext. Die HV-Veranstaltungsservice GmbH nimmt diese Übermittlungen als Empfangsstelle der Gesellschaft entgegen. Bei Übermittlung per Post oder Boten ist das Verlangen von jedem Antragsteller eigenhändig zu unterfertigen bzw. firmenmässig zu zeichnen. Bei Übermittlung per E-Mail muss das Verlangen mit der qualifizierten elektronischen Signatur jedes Antragstellers versehen sein. Eine einfache E-Mail oder die blosse Übermittlung eines eingescannten unterschriebenen Verlangens ohne qualifizierte elektronische Signatur genügt nicht. Bei Übermittlung per SWIFT ISO 15022 sind die vorstehend angeführten Übermittlungsvorgaben einzuhalten. Massgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zugang des Verlangens, nicht dessen Absendung. Die Aktionärseigenschaft ist bei depotverwahrten Inhaberaktien durch eine Depotbestätigung gemäss § 10a AktG nachzuweisen. Diese darf zum Zeitpunkt ihrer Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein und muss bestätigen, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung ununterbrochen Inhaber der erforderlichen Aktien sind. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das erforderliche Beteiligungsausmass von 5 % erreichen, müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag und Uhrzeit) beziehen. Im Übrigen gelten die in Punkt 3.2 genannten Anforderungen an Aussteller, Inhalt und Sprache der Depotbestätigung. 6.2 BESCHLUSSVORSCHLÄGE GEMÄSS § 110 AKTG 6.2 Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 1 % des Grundkapitals erreichen, können zu jedem Tagesordnungspunkt in Textform Beschlussvorschläge samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Das Verlangen muss der Gesellschaft spätestens am siebenten Werktag vor der Hauptversammlung, somit am 9. Dezember 2026, 24:00 Uhr (Ortszeit Wien), per Post oder Kurier an Emerald Horizon AG, Karl-Huber-Gasse 15, 8041 Graz, z. H. MMag. Philipp Pölzl, oder per E-Mail an office@emerald-horizon.com zugehen. Aus dem Verlangen muss hervorgehen, dass die Veröffentlichung gegenüber den Mitaktionären begehrt wird. Der Nachweis des Anteilsbesitzes erfolgt durch eine bei Vorlage höchstens sieben Tage alte Depotbestätigung gemäss § 10a AktG. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäss § 87 Abs. 2 AktG über ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten. Wahlvorschläge samt Erklärungen müssen der Gesellschaft innerhalb der genannten Frist zugehen. Vorschläge zur Wahl in den Aufsichtsrat samt den Erklärungen gemäss § 87 Abs. 2 AktG müssen spätestens am fünften Werktag vor der Hauptversammlung, somit am 11. Dezember 2026, auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich sein. Andernfalls darf die betreffende Person nicht in die Abstimmung einbezogen werden. Beschlussvorschläge und Begründungen werden im gesetzlichen Umfang veröffentlicht. Insbesondere besteht keine Veröffentlichungspflicht für gesetz- oder satzungswidrige Vorschläge oder für Vorschläge, die aus den in § 110 Abs. 4 AktG genannten Gründen nicht zugänglich gemacht werden müssen. 6.3 AUSKUNFTSRECHT GEMÄSS § 118 AKTG 6.3 Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit dies zur sachgemässen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre. Sie darf ausserdem verweigert werden, soweit sie auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglich war. Auf den Grund der Auskunftsverweigerung ist hinzuweisen. Zur Vorbereitung einer möglichst genauen Beantwortung werden Aktionäre gebeten, Fragen möglichst vorab an office@emerald-horizon.com zu übermitteln. Dies ist keine Voraussetzung für die Ausübung des Auskunftsrechts; das Recht, in der Hauptversammlung Fragen zu stellen, bleibt unberührt. 6.4 ANTRAGSRECHT GEMÄSS § 119 AKTG 6.4 Jeder teilnahmeberechtigte Aktionär ist unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Tagesordnungspunkt Anträge zu stellen. Ein nach § 110 AktG veröffentlichter Aktionärsvorschlag ist grundsätzlich in der Hauptversammlung als Antrag zu wiederholen. Liegen mehrere Anträge zu einem Tagesordnungspunkt vor, bestimmt der Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung. Über nicht ordnungsgemäss angekündigte Gegenstände dürfen grundsätzlich keine Beschlüsse gefasst werden. Für die Wahl in den Aufsichtsrat bleiben die besonderen Anforderungen an Wahlvorschläge und die rechtzeitige Veröffentlichung nach § 87 Abs. 6 AktG massgeblich. Ein erst in der Hauptversammlung benannter, nicht rechtzeitig veröffentlichter Kandidat kann nicht zur Wahl gestellt werden. 7. GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach der vorliegenden Firmeninformation und Satzung EUR 1.049.375 und ist in 1.049.375 auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt gemäss § 19 Abs. 1 der Satzung eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte beträgt daher jeweils 1.049.375. 8. DATENSCHUTZINFORMATION Die Emerald Horizon AG, Karl-Huber-Gasse 15, 8041 Graz, ist Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung. Für Datenschutzanfragen erreichen Sie uns unter office@emerald-horizon.com oder unter der genannten Postanschrift. Verarbeitet werden insbesondere Name bzw. Firma, Anschrift, bei natürlichen Personen Geburtsdatum, bei juristischen Personen Registerdaten, Depotnummer, Anzahl und Gattung der Aktien bzw. ISIN, Angaben zur Teilnahme- und Vertretungsberechtigung, Vollmachten und Weisungen sowie Stimmkartennummern. Im Rahmen der gesetzlichen Dokumentation werden ausserdem Beiträge, Anträge, Widersprüche und Abstimmungsergebnisse verarbeitet. Wir erhalten diese Daten von den Aktionären, ihren bevollmächtigten Vertretern sowie den depotführenden Instituten. Weitere Daten entstehen im Zuge der Anmeldung, Registrierung, Teilnahme und Stimmrechtsausübung. Die Verarbeitung dient der Prüfung der Teilnahme- und Vertretungsberechtigung, der Ermöglichung der Aktionärsrechte sowie der Organisation, Durchführung und gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation der Hauptversammlung. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO in Verbindung mit den einschlägigen gesetzlichen Verpflichtungen, insbesondere nach dem Aktiengesetz. Soweit erforderlich und zulässig, verarbeiten wir Daten ausserdem gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der Verhinderung von Missbrauch und Störungen, einer geordneten und sicheren Versammlungsabwicklung sowie der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Die zur Feststellung der Teilnahme- und Vertretungsberechtigung erforderlichen Angaben müssen bereitgestellt werden, wenn Sie Ihre Rechte in der Hauptversammlung ausüben möchten. Ohne diese Angaben können die Berechtigung und die Ausübung der betreffenden Rechte nicht festgestellt bzw. ermöglicht werden. Personenbezogene Daten werden nur im erforderlichen Umfang an Empfänger weitergegeben. Hierzu zählen insbesondere die mit der Anmeldung, Registrierung, technischen Durchführung und Abstimmungsabwicklung beauftragten Hauptversammlungsdienstleister, eingesetzte IT- und Kommunikationsdienstleister, berufliche Berater sowie die beurkundende Notarin oder der beurkundende Notar. Das gesetzliche Teilnehmerverzeichnis ist den hierzu berechtigten Hauptversammlungsteilnehmern nach Massgabe der gesetzlichen Vorschriften zugänglich. Gesetzlich einzureichende Unterlagen werden dem zuständigen Firmenbuchgericht übermittelt und können im Rahmen der öffentlich zugänglichen Urkundensammlung eingesehen werden. Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten sowie zur erforderlichen Geltendmachung oder Abwehr von Rechtsansprüchen notwendig ist; danach werden sie gelöscht, soweit keine weitere Rechtsgrundlage besteht. Sie haben nach Massgabe der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung. Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht, soweit die Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO erfüllt sind. Zur Ausübung Ihrer Rechte können Sie sich an office@emerald-horizon.com wenden. Sie haben ausserdem das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren, insbesondere bei der österreichischen Datenschutzbehörde oder der Aufsichtsbehörde an Ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort, Ihrem Arbeitsplatz oder dem Ort des mutmasslichen Verstosses. Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage berechtigter Interessen gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO verarbeiten, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen diese Verarbeitung einzulegen. Wir verarbeiten die Daten dann nicht weiter, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Ihren Widerspruch können Sie an office@emerald-horizon.com richten. Graz, im November 2026 Der Vorstand

25.11.2026 CET/CEST

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