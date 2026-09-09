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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

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09.09.2026 18:16:40

EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Verkauf von 1735 Aktien im Rahmen der Abwicklung der Ausübung von virtuellen Performance Shares aus dem Zalando Ownership Plan 2021 zur Begleichung von ...

Zalando
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.09.2026 / 18:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Astrid
Nachname(n): Arndt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Zalando SE

b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts
Verkauf von 1735 Aktien im Rahmen der Abwicklung der Ausübung von virtuellen Performance Shares aus dem Zalando Ownership Plan 2021 zur Begleichung von Steuern und Kosten
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
23,46 EUR 40.703,10 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
23,46 EUR 40.703,10 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Strasse 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de
LEI Code: 529900YRFFGH5AXU4S86



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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