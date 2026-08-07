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07.08.2026 16:30:48

EQS-DD: Zalando SE: Celeus GmbH, Kauf

Zalando
23.32 CHF -1.91%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.08.2026 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Celeus GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Robert
Nachname(n): Gentz
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Zalando SE

b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts
Kauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,25 EUR 896.692,25 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,25 EUR 896.692,25 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Strasse 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de
LEI Code: 529900YRFFGH5AXU4S86



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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