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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

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29.05.2026 09:05:39

EQS-DD: Zalando SE: Anna Dimitrova, Kauf

Zalando
21.09 CHF 2.38%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.05.2026 / 09:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Anna
Nachname(n): Dimitrova

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Zalando SE

b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
22,2900 EUR 15.157,20 EUR
22,3200 EUR 4.910,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
22,2973 EUR 20.067,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts
28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate Berlin Stock Exchange
MIC: XGAT


29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Strasse 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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