

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.11.2026 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 29,13 EUR 29,13 EUR 29,13 EUR 2.767,35 EUR 29,13 EUR 6.175,56 EUR 29,13 EUR 2.767,35 EUR 29,13 EUR 6.029,91 EUR 29,14 EUR 29,14 EUR 29,14 EUR 2.360,34 EUR 29,14 EUR 4.225,30 EUR 29,15 EUR 291,50 EUR 29,15 EUR 4.868,05 EUR 29,15 EUR 13.175,80 EUR 29,15 EUR 8.803,30 EUR 29,15 EUR 5.159,55 EUR 29,15 EUR 5.975,75 EUR 29,15 EUR 2.944,15 EUR 29,15 EUR 3.906,10 EUR 29,25 EUR 3.246,75 EUR 29,25 EUR 2.193,75 EUR 29,24 EUR 1.140,36 EUR 29,27 EUR 4.741,74 EUR 29,28 EUR 2.108,16 EUR 29,26 EUR 58,52 EUR 29,30 EUR 908,30 EUR 29,30 EUR 908,30 EUR 29,27 EUR 585,40 EUR 29,27 EUR 2.634,30 EUR 29,27 EUR 175,62 EUR 29,30 EUR 380,90 EUR 29,28 EUR 9.047,52 EUR 29,27 EUR 1.082,99 EUR 29,27 EUR 1.141,53 EUR 29,28 EUR 2.342,40 EUR 29,29 EUR 263,61 EUR 29,25 EUR 1.053,00 EUR 29,25 EUR 1.140,75 EUR 29,26 EUR 3.394,16 EUR 29,29 EUR 2.577,52 EUR 29,29 EUR 2.929,00 EUR 29,28 EUR 966,24 EUR 29,30 EUR 966,90 EUR 29,30 EUR 234,40 EUR 29,30 EUR 527,40 EUR 29,30 EUR 1.054,80 EUR 29,27 EUR 204,89 EUR 29,27 EUR 1.024,45 EUR 29,27 EUR 29,27 EUR 29,27 EUR 321,97 EUR 29,27 EUR 117,08 EUR 29,26 EUR 1.053,36 EUR 29,26 EUR 1.141,14 EUR 29,25 EUR 1.111,50 EUR 29,25 EUR 1.082,25 EUR 29,26 EUR 497,42 EUR 29,26 EUR 1.755,60 EUR 29,24 EUR 3.333,36 EUR 29,23 EUR 1.052,28 EUR 29,25 EUR 5.323,50 EUR 29,23 EUR 1.052,28 EUR 29,23 EUR 1.403,04 EUR 29,22 EUR 1.607,10 EUR 29,23 EUR 1.315,35 EUR 29,25 EUR 4.826,25 EUR 29,24 EUR 263,16 EUR 29,24 EUR 614,04 EUR 29,24 EUR 350,88 EUR 29,24 EUR 526,32 EUR 29,24 EUR 438,60 EUR 29,24 EUR 204,68 EUR 29,26 EUR 204,82 EUR 29,26 EUR 6.642,02 EUR 29,29 EUR 2.489,65 EUR 29,28 EUR 673,44 EUR 29,28 EUR 3.396,48 EUR 29,26 EUR 1.375,22 EUR 29,24 EUR 3.713,48 EUR 29,23 EUR 496,91 EUR 29,23 EUR 350,76 EUR 29,23 EUR 3.215,30 EUR 29,22 EUR 1.373,34 EUR 29,21 EUR 1.372,87 EUR 29,20 EUR 2.044,00 EUR 29,20 EUR 2.511,20 EUR 29,20 EUR 496,40 EUR 29,20 EUR 29,20 EUR 29,20 EUR 3.036,80 EUR 29,20 EUR 1.664,40 EUR 29,20 EUR 29,20 EUR 29,20 EUR 2.277,60 EUR 29,20 EUR 1.752,00 EUR 29,20 EUR 3.066,00 EUR 29,20 EUR 4.409,20 EUR 29,20 EUR 554,80 EUR 29,20 EUR 934,40 EUR 29,20 EUR 408,80 EUR 29,21 EUR 2.453,64 EUR 29,19 EUR 4.057,41 EUR 29,19 EUR 1.488,69 EUR 29,20 EUR 29,20 EUR 29,20 EUR 1.372,40 EUR 29,20 EUR 2.511,20 EUR 29,20 EUR 2.715,60 EUR 29,20 EUR 1.255,60 EUR 29,20 EUR 1.606,00 EUR 29,19 EUR 2.510,34 EUR 29,19 EUR 2.714,67 EUR 29,19 EUR 2.276,82 EUR 29,20 EUR 2.511,20 EUR 29,20 EUR 2.073,20 EUR 29,20 EUR 2.511,20 EUR 29,20 EUR 2.511,20 EUR 29,20 EUR 2.511,20 EUR 29,20 EUR 2.511,20 EUR 29,20 EUR 87,60 EUR 29,20 EUR 12.380,80 EUR 29,20 EUR 7.183,20 EUR 29,20 EUR 467,20 EUR 29,20 EUR 9.285,60 EUR 29,20 EUR 2.774,00 EUR 29,20 EUR 1.226,40 EUR 29,21 EUR 1.635,76 EUR 29,21 EUR 701,04 EUR 29,21 EUR 3.417,57 EUR 29,21 EUR 5.345,43 EUR 29,21 EUR 2.891,79 EUR 29,21 EUR 1.781,81 EUR 29,20 EUR 2.365,20 EUR 29,20 EUR 3.912,80 EUR 29,20 EUR 1.898,00 EUR 29,20 EUR 554,80 EUR 29,20 EUR 262,80 EUR 29,20 EUR 1.343,20 EUR 29,20 EUR 467,20 EUR 29,20 EUR 233,60 EUR 29,22 EUR 2.162,28 EUR 29,22 EUR 321,42 EUR 29,22 EUR 7.451,10 EUR 29,21 EUR 6.367,78 EUR 29,20 EUR 2.277,60 EUR 29,19 EUR 7.852,11 EUR 29,18 EUR 3.268,16 EUR 29,20 EUR 2.978,40 EUR 29,20 EUR 1.284,80 EUR 29,20 EUR 3.766,80 EUR 29,24 EUR 7.251,52 EUR 29,27 EUR 380,51 EUR 29,26 EUR 2.282,28 EUR 29,23 EUR 1.139,97 EUR 29,23 EUR 3.887,59 EUR 29,21 EUR 2.278,38 EUR 29,20 EUR 2.277,60 EUR 29,20 EUR 554,80 EUR 29,20 EUR 876,00 EUR 29,20 EUR 1.635,20 EUR 29,23 EUR 5.670,62 EUR 29,24 EUR 2.280,72 EUR 29,24 EUR 3.187,16 EUR 29,23 EUR 2.279,94 EUR 29,23 EUR 2.279,94 EUR 29,22 EUR 2.659,02 EUR 29,24 EUR 2.280,72 EUR 29,23 EUR 2.279,94 EUR 29,22 EUR 1.694,76 EUR 29,30 EUR 29,30 EUR 29,30 EUR 2.256,10 EUR 29,30 EUR 11.485,60 EUR 29,30 EUR 5.361,90 EUR 29,28 EUR 2.283,84 EUR 29,28 EUR 2.283,84 EUR 29,27 EUR 2.283,06 EUR 29,28 EUR 732,00 EUR 29,28 EUR 1.171,20 EUR 29,27 EUR 146,35 EUR 29,27 EUR 8.400,49 EUR 29,26 EUR 2.282,28 EUR 29,26 EUR 1.609,30 EUR 29,25 EUR 2.281,50 EUR 29,25 EUR 2.281,50 EUR 29,21 EUR 3.242,31 EUR 29,20 EUR 4.263,20 EUR 29,17 EUR 2.391,94 EUR 29,16 EUR 2.507,76 EUR 29,13 EUR 2.272,14 EUR 29,13 EUR 2.272,14 EUR 29,19 EUR 3.181,71 EUR 29,17 EUR 2.596,13 EUR 29,17 EUR 2.275,26 EUR 29,13 EUR 2.796,48 EUR 29,06 EUR 3.923,10 EUR 29,08 EUR 2.268,24 EUR 29,04 EUR 2.265,12 EUR 29,04 EUR 1.277,76 EUR 29,04 EUR 3.571,92 EUR 29,02 EUR 5.194,58 EUR 29,07 EUR 9.418,68 EUR 29,05 EUR 2.265,90 EUR 29,05 EUR 6.884,85 EUR 29,05 EUR 8.308,30 EUR 29,02 EUR 2.350,62 EUR 28,96 EUR 3.764,80 EUR 28,92 EUR 3.788,52 EUR 28,91 EUR 3.237,92 EUR 28,96 EUR 5.183,84 EUR 28,95 EUR 2.258,10 EUR 28,94 EUR 2.257,32 EUR 28,94 EUR 86,82 EUR 28,94 EUR 2.170,50 EUR 28,93 EUR 8.939,37 EUR 28,92 EUR 3.701,76 EUR 28,92 EUR 4.280,16 EUR 28,92 EUR 8.936,28 EUR 28,91 EUR 2.254,98 EUR 28,91 EUR 3.902,85 EUR 28,88 EUR 5.631,60 EUR 28,89 EUR 3.582,36 EUR 28,91 EUR 4.856,88 EUR 28,95 EUR 4.574,10 EUR 28,95 EUR 4.805,70 EUR 28,95 EUR 2.287,05 EUR 28,95 EUR 57,90 EUR 28,95 EUR 57,90 EUR 28,95 EUR 3.531,90 EUR 28,95 EUR 57,90 EUR 28,95 EUR 318,45 EUR 28,95 EUR 4.400,40 EUR 28,94 EUR 1.244,42 EUR 28,94 EUR 1.157,60 EUR 28,94 EUR 3.675,38 EUR 28,94 EUR 1.012,90 EUR 28,95 EUR 1.244,85 EUR 28,95 EUR 1.505,40 EUR 28,95 EUR 4.168,80 EUR 28,95 EUR 5.963,70 EUR 28,95 EUR 4.834,65 EUR 28,95 EUR 434,25 EUR 28,95 EUR 57,90 EUR 28,95 EUR 57,90 EUR 28,95 EUR 5.297,85 EUR 28,95 EUR 86,85 EUR 28,95 EUR 318,45 EUR 28,95 EUR 57,90 EUR 28,95 EUR 2.026,50 EUR 28,94 EUR 3.820,08 EUR 28,95 EUR 318,45 EUR 28,95 EUR 202,65 EUR 28,95 EUR 2.026,50 EUR 28,95 EUR 2.171,25 EUR 28,94 EUR 1.128,66 EUR 28,94 EUR 4.775,10 EUR 28,95 EUR 4.400,40 EUR 28,95 EUR 2.258,10 EUR 28,95 EUR 7.237,50 EUR 28,95 EUR 3.850,35 EUR 28,95 EUR 1.765,95 EUR 29,07 EUR 2.209,32 EUR 29,07 EUR 494,19 EUR 29,06 EUR 958,98 EUR 29,06 EUR 1.656,42 EUR 29,08 EUR 9.363,76 EUR 29,10 EUR 2.095,20 EUR 29,10 EUR 174,60 EUR 29,09 EUR 11.490,55 EUR 29,07 EUR 58,14 EUR 29,07 EUR 3.924,45 EUR 29,07 EUR 3.197,70 EUR 29,14 EUR 3.321,96 EUR 29,21 EUR 2.512,06 EUR 29,18 EUR 2.830,46 EUR 29,20 EUR 934,40 EUR 29,20 EUR 992,80 EUR 29,20 EUR 9.723,60 EUR 29,18 EUR 2.888,82 EUR 29,18 EUR 379,34 EUR 29,18 EUR 5.748,46 EUR 29,16 EUR 3.149,28 EUR 29,15 EUR 2.332,00 EUR 29,15 EUR 29,15 EUR 29,19 EUR 6.655,32 EUR 29,25 EUR 380,25 EUR 29,29 EUR 5.360,07 EUR 29,27 EUR 2.927,00 EUR 29,25 EUR 2.281,50 EUR 29,20 EUR 2.277,60 EUR 29,20 EUR 3.942,00 EUR 29,19 EUR 3.561,18 EUR 29,22 EUR 8.006,28 EUR 29,20 EUR 3.328,80 EUR 29,15 EUR 3.119,05 EUR 29,22 EUR 3.418,74 EUR 29,22 EUR 7.421,88 EUR 29,21 EUR 6.659,88 EUR 29,21 EUR 5.725,16 EUR 29,20 EUR 4.584,40 EUR 29,19 EUR 2.276,82 EUR 29,19 EUR 5.925,57 EUR 29,17 EUR 641,74 EUR 29,17 EUR 1.633,52 EUR 29,16 EUR 262,44 EUR 29,16 EUR 2.012,04 EUR 29,18 EUR 5.777,64 EUR 29,18 EUR 116,72 EUR 29,18 EUR 5.106,50 EUR 29,19 EUR 5.108,25 EUR 29,19 EUR 1.430,31 EUR 29,19 EUR 3.619,56 EUR 29,20 EUR 759,20 EUR 29,20 EUR 2.628,00 EUR 29,24 EUR 29,24 EUR 29,27 EUR 6.497,94 EUR 29,27 EUR 351,24 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 29,15 EUR 841.957,88 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE – DXE ORDER BOOKS (NL) MIC: CEUX

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

27.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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