|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 11:45:31
EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
25.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Strasse 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|LEI Code:
|529900YRFFGH5AXU4S86
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
108370 25.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zalando
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Zalando
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen lassen ihre Tagestiefs hinter sich. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.