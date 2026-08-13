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13.08.2026 14:31:00

EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf

Zalando
22.58 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.08.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Anders Holch
Nachname(n): Povlsen
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Zalando SE

b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,87 EUR 5.894,19 EUR
24,85 EUR 7.181,65 EUR
25,00 EUR 13.150,00 EUR
24,98 EUR 3.946,84 EUR
24,95 EUR 7.984,00 EUR
24,91 EUR 9.640,17 EUR
24,90 EUR 13.097,40 EUR
24,90 EUR 9.113,40 EUR
24,88 EUR 2.861,20 EUR
24,87 EUR 2.561,61 EUR
24,93 EUR 13.113,18 EUR
24,95 EUR 4.990,00 EUR
24,98 EUR 13.139,48 EUR
24,98 EUR 5.970,22 EUR
24,99 EUR 13.144,74 EUR
24,91 EUR 13.102,66 EUR
24,92 EUR 5.706,68 EUR
24,91 EUR 9.266,52 EUR
24,86 EUR 5.096,30 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,92 EUR 158.960,24 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XTX MARKETS SAS
MIC: XTXE


13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Strasse 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de
LEI Code: 529900YRFFGH5AXU4S86



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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