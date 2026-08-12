EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf

|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.08.2026 / 12:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|24,37 EUR
|2.071,45 EUR
|24,37 EUR
|2.680,70 EUR
|24,37 EUR
|1.340,35 EUR
|24,37 EUR
|2.193,30 EUR
|24,37 EUR
|3.996,68 EUR
|24,37 EUR
|3.679,87 EUR
|24,37 EUR
|1.608,42 EUR
|24,38 EUR
|7.850,36 EUR
|24,39 EUR
|2.439,00 EUR
|24,39 EUR
|3.243,87 EUR
|24,40 EUR
|1.903,20 EUR
|24,40 EUR
|3.245,20 EUR
|24,40 EUR
|2.854,80 EUR
|24,40 EUR
|390,40 EUR
|24,40 EUR
|1.220,00 EUR
|24,40 EUR
|732,00 EUR
|24,40 EUR
|219,60 EUR
|24,40 EUR
|3.025,60 EUR
|24,40 EUR
|2.269,20 EUR
|24,40 EUR
|3.245,20 EUR
|24,40 EUR
|3.245,20 EUR
|24,43 EUR
|2.516,29 EUR
|24,41 EUR
|7.982,07 EUR
|24,44 EUR
|13.246,48 EUR
|24,44 EUR
|5.694,52 EUR
|24,45 EUR
|733,50 EUR
|24,45 EUR
|2.200,50 EUR
|24,45 EUR
|1.246,95 EUR
|24,45 EUR
|18.655,35 EUR
|24,45 EUR
|3.251,85 EUR
|24,47 EUR
|4.796,12 EUR
|24,46 EUR
|3.253,18 EUR
|24,47 EUR
|1.003,27 EUR
|24,47 EUR
|2.814,05 EUR
|24,47 EUR
|1.223,50 EUR
|24,50 EUR
|5.414,50 EUR
|24,81 EUR
|4.813,14 EUR
|24,85 EUR
|13.170,50 EUR
|24,86 EUR
|3.306,38 EUR
|24,86 EUR
|3.306,38 EUR
|24,86 EUR
|3.306,38 EUR
|24,86 EUR
|8.775,58 EUR
|24,85 EUR
|2.161,95 EUR
|24,87 EUR
|3.307,71 EUR
|24,87 EUR
|3.208,23 EUR
|24,89 EUR
|124,45 EUR
|24,89 EUR
|6.620,74 EUR
|24,89 EUR
|995,60 EUR
|24,89 EUR
|4.828,66 EUR
|24,86 EUR
|3.306,38 EUR
|24,84 EUR
|3.278,88 EUR
|24,84 EUR
|2.707,56 EUR
|24,83 EUR
|20.286,11 EUR
|24,83 EUR
|6.133,01 EUR
|24,83 EUR
|8.094,58 EUR
|24,82 EUR
|6.006,44 EUR
|24,81 EUR
|5.383,77 EUR
|24,80 EUR
|21.476,80 EUR
|24,80 EUR
|2.380,80 EUR
|24,80 EUR
|4.538,40 EUR
|24,80 EUR
|2.083,20 EUR
|24,82 EUR
|992,80 EUR
|24,82 EUR
|3.301,06 EUR
|24,82 EUR
|3.301,06 EUR
|24,82 EUR
|223,38 EUR
|24,80 EUR
|6.572,00 EUR
|24,79 EUR
|3.297,07 EUR
|24,79 EUR
|2.305,47 EUR
|24,79 EUR
|991,60 EUR
|24,80 EUR
|3.298,40 EUR
|24,80 EUR
|1.587,20 EUR
|24,80 EUR
|3.298,40 EUR
|24,80 EUR
|3.298,40 EUR
|24,80 EUR
|3.298,40 EUR
|24,81 EUR
|3.299,73 EUR
|24,81 EUR
|297,72 EUR
|24,80 EUR
|198,40 EUR
|24,80 EUR
|3.298,40 EUR
|24,80 EUR
|4.960,00 EUR
|24,80 EUR
|1.612,00 EUR
|24,87 EUR
|9.972,87 EUR
|24,88 EUR
|1.119,60 EUR
|24,88 EUR
|74,64 EUR
|24,88 EUR
|3.309,04 EUR
|24,86 EUR
|3.480,40 EUR
|24,85 EUR
|16.972,55 EUR
|24,83 EUR
|5.735,73 EUR
|24,83 EUR
|5.537,09 EUR
|24,82 EUR
|7.024,06 EUR
|24,81 EUR
|4.217,70 EUR
|24,81 EUR
|2.778,72 EUR
|24,81 EUR
|5.830,35 EUR
|24,80 EUR
|7.117,60 EUR
|24,78 EUR
|6.071,10 EUR
|24,78 EUR
|12.786,48 EUR
|24,78 EUR
|2.750,58 EUR
|24,78 EUR
|1.263,78 EUR
|24,78 EUR
|4.212,60 EUR
|24,77 EUR
|9.363,06 EUR
|24,76 EUR
|9.161,20 EUR
|24,77 EUR
|10.254,78 EUR
|24,74 EUR
|7.248,82 EUR
|24,75 EUR
|4.108,50 EUR
|24,73 EUR
|4.105,18 EUR
|24,74 EUR
|4.007,88 EUR
|24,74 EUR
|2.053,42 EUR
|24,74 EUR
|2.721,40 EUR
|24,74 EUR
|2.028,68 EUR
|24,74 EUR
|2.078,16 EUR
|24,75 EUR
|2.722,50 EUR
|24,75 EUR
|272,25 EUR
|24,75 EUR
|4.108,50 EUR
|24,75 EUR
|2.004,75 EUR
|24,75 EUR
|4.108,50 EUR
|24,75 EUR
|4.108,50 EUR
|24,75 EUR
|2.252,25 EUR
|24,75 EUR
|4.108,50 EUR
|24,75 EUR
|4.108,50 EUR
|24,75 EUR
|4.108,50 EUR
|24,75 EUR
|2.871,00 EUR
|24,75 EUR
|1.237,50 EUR
|24,75 EUR
|4.108,50 EUR
|24,76 EUR
|4.110,16 EUR
|24,76 EUR
|2.376,96 EUR
|24,76 EUR
|8.839,32 EUR
|24,76 EUR
|2.401,72 EUR
|24,75 EUR
|1.138,50 EUR
|24,75 EUR
|1.782,00 EUR
|24,75 EUR
|7.548,75 EUR
|24,75 EUR
|4.108,50 EUR
|24,75 EUR
|4.108,50 EUR
|24,75 EUR
|4.108,50 EUR
|24,75 EUR
|6.039,00 EUR
|24,75 EUR
|4.108,50 EUR
|24,75 EUR
|198,00 EUR
|24,75 EUR
|1.782,00 EUR
|24,75 EUR
|4.108,50 EUR
|24,75 EUR
|222,75 EUR
|24,78 EUR
|941,64 EUR
|24,78 EUR
|4.113,48 EUR
|24,78 EUR
|4.113,48 EUR
|24,76 EUR
|866,60 EUR
|24,77 EUR
|4.111,82 EUR
|24,77 EUR
|1.634,82 EUR
|24,78 EUR
|1.610,70 EUR
|24,78 EUR
|1.288,56 EUR
|24,78 EUR
|7.855,26 EUR
|24,78 EUR
|4.262,16 EUR
|24,78 EUR
|322,14 EUR
|24,80 EUR
|694,40 EUR
|24,80 EUR
|3.968,00 EUR
|24,82 EUR
|1.911,14 EUR
|24,82 EUR
|2.109,70 EUR
|24,82 EUR
|124,10 EUR
|24,82 EUR
|7.768,66 EUR
|24,82 EUR
|9.431,60 EUR
|24,80 EUR
|4.116,80 EUR
|24,80 EUR
|1.934,40 EUR
|24,80 EUR
|992,00 EUR
|24,80 EUR
|4.116,80 EUR
|24,78 EUR
|3.221,40 EUR
|24,78 EUR
|13.505,10 EUR
|24,78 EUR
|7.508,34 EUR
|24,78 EUR
|9.143,82 EUR
|24,77 EUR
|272,47 EUR
|24,77 EUR
|396,32 EUR
|24,77 EUR
|9.437,37 EUR
|24,77 EUR
|5.498,94 EUR
|24,74 EUR
|6.011,82 EUR
|24,74 EUR
|14.893,48 EUR
|24,71 EUR
|1.877,96 EUR
|24,71 EUR
|395,36 EUR
|24,71 EUR
|12.602,10 EUR
|24,70 EUR
|716,30 EUR
|24,69 EUR
|4.098,54 EUR
|24,68 EUR
|24,68 EUR
|24,67 EUR
|8.067,09 EUR
|24,68 EUR
|3.899,44 EUR
|24,68 EUR
|3.973,48 EUR
|24,68 EUR
|863,80 EUR
|24,71 EUR
|5.633,88 EUR
|24,71 EUR
|3.064,04 EUR
|24,71 EUR
|1.235,50 EUR
|24,71 EUR
|3.409,98 EUR
|24,71 EUR
|98,84 EUR
|24,71 EUR
|5.559,75 EUR
|24,69 EUR
|4.962,69 EUR
|24,69 EUR
|8.073,63 EUR
|24,68 EUR
|16.042,00 EUR
|24,68 EUR
|5.034,72 EUR
|24,68 EUR
|4.096,88 EUR
|24,67 EUR
|9.744,65 EUR
|24,67 EUR
|1.751,57 EUR
|24,67 EUR
|5.156,03 EUR
|24,67 EUR
|6.636,23 EUR
|24,67 EUR
|1.036,14 EUR
|24,67 EUR
|6.734,91 EUR
|24,66 EUR
|961,74 EUR
|24,66 EUR
|4.907,34 EUR
|24,66 EUR
|9.099,54 EUR
|24,65 EUR
|640,90 EUR
|24,65 EUR
|8.060,55 EUR
|24,65 EUR
|2.736,15 EUR
|24,65 EUR
|5.102,55 EUR
|24,64 EUR
|3.375,68 EUR
|24,64 EUR
|5.371,52 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|24,71 EUR
|878.230,51 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)
|MIC:
|CEUX
12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News