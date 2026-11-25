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25.11.2026 11:45:33
EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
25.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Strasse 5
|10243 Berlin
|Germany
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|LEI Code:
|529900YRFFGH5AXU4S86
|End of News
|EQS News Service
|
108376 25.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zalando
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
11:45
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Zalando
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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