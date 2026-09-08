Westwing Aktie 43911063 / DE000A2N4H07
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08.09.2026 19:09:46
EQS-DD: Westwing Group SE: Christoph Barchewitz, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
08.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Westwing Group SE
|Moosacher Strasse 88
|80809 Munich
|Germany
|Internet:
|www.westwing.com
|LEI Code:
|529900BN8B4KAHILIX84
|End of News
|EQS News Service
|
106970 08.09.2026 CET/CEST
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