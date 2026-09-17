WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.09.2026 10:34:57
EQS-DD: WashTec AG: Norbert Broger, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
17.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WashTec AG
|Argonstrasse 7
|86153 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.washtec.de
|LEI Code:
|391200HHWCQ0KBSG9U91
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107100 17.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu WashTec AG
|
10:34
|EQS-DD: WashTec AG: Norbert Broger, buy (EQS Group)
|
10:34
|EQS-DD: WashTec AG: Norbert Broger, Kauf (EQS Group)
|
16.09.26
|EQS-DD: WashTec AG: Andreas Pabst, buy (EQS Group)
|
16.09.26
|EQS-DD: WashTec AG: Andreas Pabst, Kauf (EQS Group)
|
15.09.26
|EQS-News: WashTec confirms medium- and long-term profitability ambitions (EQS Group)
|
15.09.26
|EQS-News: WashTec bestätigt seine mittel- und langfristigen Rentabilitätsziele (EQS Group)
|
14.09.26
|EQS-News: WashTec beschleunigt Transformation zum Lösungs- und Serviceanbieter und verschlankt Führungsstruktur (EQS Group)
|
14.09.26
|EQS-News: WashTec accelerates its transformation into a solutions and services provider and streamlines its management structure (EQS Group)