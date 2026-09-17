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WashTec Aktie 725872 / DE0007507501

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17.09.2026 10:34:57

EQS-DD: WashTec AG: Norbert Broger, Kauf

WashTec
33.20 CHF -1.85%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.09.2026 / 10:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Norbert
Nachname(n): Broger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
WashTec AG

b) LEI
391200HHWCQ0KBSG9U91 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007507501

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
37,50 EUR 49.162,50 EUR
37,50 EUR 337,50 EUR
37,50 EUR 2.325,00 EUR
37,50 EUR 23.175,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
37,5000 EUR 75.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
16.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


17.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: WashTec AG
Argonstrasse 7
86153 Augsburg
Deutschland
Internet: www.washtec.de
LEI Code: 391200HHWCQ0KBSG9U91



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107100  17.09.2026 CET/CEST





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