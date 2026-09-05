EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.09.2026 / 07:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Drolshagen

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Berichtigung

Transaktionen wurden nicht einzeln aufgenommen

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

WashTec AG

b) LEI

391200HHWCQ0KBSG9U91

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007507501

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 40,10 EUR 1.443,60 EUR 40,10 EUR 11.909,70 EUR 40,10 EUR 11.909,70 EUR 40,10 EUR 3.849,60 EUR 40,10 EUR 11.909,70 EUR 40,10 EUR 11.909,70 EUR 40,10 EUR 11.909,70 EUR 40,10 EUR 10.546,30 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 40,1000 EUR 75.388,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

05.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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