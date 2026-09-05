WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
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05.09.2026 07:04:53
EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Berichtigung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
05.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WashTec AG
|Argonstrasse 7
|86153 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.washtec.de
|LEI Code:
|391200HHWCQ0KBSG9U91
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106934 05.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
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