WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
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|
05.09.2026 07:04:53
EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Amendment
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
05.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|WashTec AG
|Argonstrasse 7
|86153 Augsburg
|Germany
|Internet:
|www.washtec.de
|LEI Code:
|391200HHWCQ0KBSG9U91
|End of News
|EQS News Service
|
106934 05.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
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|EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, buy (EQS Group)
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04.09.26
|EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, Kauf (EQS Group)
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04.09.26
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