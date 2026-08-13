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Vulcan Energy Aktie 51215666 / AU0000066086

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13.08.2026 23:34:03

EQS-DD: Vulcan Energy Resources Limited: Cristobal Moreno, Kauf

Vulcan Energy
1.81 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.08.2026 / 23:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Cristobal
Nachname(n): Moreno

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Vulcan Energy Resources Limited

b) LEI
8945006OYFHQ9HE4XE54 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AU0000066086

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,91 AUD 20.370,00 AUD

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,91 AUD 20.370,00 AUD

e) Datum des Geschäfts
10.08.2026; UTC+10

f) Ort des Geschäfts
Name: ASX
MIC: XASX


13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vulcan Energy Resources Limited
Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
WA 6000 Perth
Australien
Internet: www.v-er.eu
LEI Code: 8945006OYFHQ9HE4XE54



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106612  13.08.2026 CET/CEST





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