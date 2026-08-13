Vulcan Energy Aktie 51215666 / AU0000066086
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13.08.2026 23:34:03
EQS-DD: Vulcan Energy Resources Limited: Cristobal Moreno, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vulcan Energy Resources Limited
|Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
|WA 6000 Perth
|Australien
|Internet:
|www.v-er.eu
|LEI Code:
|8945006OYFHQ9HE4XE54
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106612 13.08.2026 CET/CEST
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