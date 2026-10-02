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voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503

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02.10.2026 12:17:32

EQS-DD: voestalpine AG: Gerhard Scheidreiter, Verkauf

voestalpine
41.33 CHF 1.37%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2026 / 12:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Gerhard
Nachname(n): Scheidreiter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
voestalpine AG

b) LEI
529900ZAXBMQDIWPNB72 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000937503

b) Art des Geschäfts
Verkauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
45,22 EUR 441 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
45,22 EUR 441 Stück

e) Datum des Geschäfts
02.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


02.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: voestalpine AG
voestalpine-Strasse 1
4020 Linz
Österreich
Internet: www.voestalpine.com
LEI Code: 529900ZAXBMQDIWPNB72



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107364  02.10.2026 CET/CEST





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