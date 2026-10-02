voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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|
02.10.2026 12:17:32
EQS-DD: voestalpine AG: Gerhard Scheidreiter, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
02.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|voestalpine AG
|voestalpine-Strasse 1
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.voestalpine.com
|LEI Code:
|529900ZAXBMQDIWPNB72
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107364 02.10.2026 CET/CEST
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