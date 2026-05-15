Viscom Aktie 2536402 / DE0007846867
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15.05.2026 14:45:40
EQS-DD: Viscom SE: Dr. Martin Heuser, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
15.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Viscom SE
|Carl-Buderus-Str. 9-15
|30455 Hannover
|Germany
|Internet:
|www.viscom.com
|End of News
|EQS News Service
|
104928 15.05.2026 CET/CEST
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