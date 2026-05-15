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15.05.2026 14:45:40

EQS-DD: Viscom SE: Dr. Martin Heuser, buy

Viscom
4.44 CHF 1.16%
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

15.05.2026 / 14:44 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Martin
Last name(s): Heuser

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Viscom SE

b) LEI
391200SDLDT1KJVFRV52 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007846867

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
4.9100 EUR 4,910.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
4.9100 EUR 4,910.0000 EUR

e) Date of the transaction
13/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


15.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Viscom SE
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Germany
Internet: www.viscom.com



 
End of News EQS News Service




104928  15.05.2026 CET/CEST





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Short 14’043.42 13.91 SAIB4U
Short 14’554.98 8.96 SRGBHU
SMI-Kurs: 13’207.09 15.05.2026 14:37:42
Long 12’676.70 19.57 SGHBWU
Long 12’403.42 13.98 BSUYSU
Long 11’865.76 8.93 SKTB3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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