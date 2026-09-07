Viromed Medical Aktie 151791634 / DE000A40ZVN7
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07.09.2026 18:26:02
EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
07.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Viromed Medical AG
|Hauptstrasse 105
|25462 Rellingen
|Germany
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|LEI Code:
|894500XR05MYCVCCR171
|End of News
|EQS News Service
|
106956 07.09.2026 CET/CEST
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28.08.26
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