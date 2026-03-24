Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014
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|
24.03.2026 18:41:18
EQS-DD: VINCORION SE: Maike Schuh, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
24.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|VINCORION SE
|Feldstrasse 155
|22880 Wedel
|Germany
|Internet:
|https://vincorion.com
|End of News
|EQS News Service
|
103906 24.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Vincorion
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18:41
|EQS-DD: VINCORION SE: Maike Schuh, buy (EQS Group)
|
18:41
|EQS-DD: VINCORION SE: Maike Schuh, Kauf (EQS Group)
|
23.03.26
|EQS-CMS: VINCORION SE: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.03.26
|EQS-CMS: VINCORION SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäss § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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20.03.26
|Vincorion-Aktie startet zunächst stark: Erstkurs liegt über dem Emissionspreis (finanzen.ch)
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19.03.26
|Vincorion-Aktie vor dem IPO: Rückenwind für Rüstungswerte durch starkes Marktumfeld (finanzen.ch)
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19.03.26
|EQS-News: VINCORION SE schliesst Börsengang erfolgreich ab (EQS Group)
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13.03.26
|Startschuss für IPO: Rüstungsspezialist Vincorion bereitet Börsendebüt vor (AWP)
Analysen zu Vincorion
US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.
Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht
Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.
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Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg vor Deeskalation? SMI beendet Handelstag fest -- DAX letztlich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliesslich in Grün
Der heimische Aktienmarkt legte am Dienstag zu, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begab. Die US-Börsen zeigen sich uneinheitlich. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.