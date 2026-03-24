EQS-DD: VINCORION SE: Maike Schuh, buy

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US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.

Darum geht es in dieser Folge:

– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird

– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen

– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden

– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten

– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt

– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt

– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten

– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt

– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert

– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben

– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht

Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.

US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten