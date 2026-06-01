EQS-DD: Verve Group SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



Verve Group SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.06.2026 / 13:46 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH



2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Vorname: Remco

Nachname(n): Westermann

Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Verve Group SE

b) LEI

391200UIIWMXRLGARB95



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: SE0018538068

b) Art des Geschäfts

Kauf



c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte 27.05. Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Xetra EUR 1,55 140.000 216.730,14 Nasdaq SEK 17,12 200.000 3.423.168,52 28.05. Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Xetra EUR 1,64 100.000 164.386,42 Nasdaq SEK 17,78 210.000 3.734.519,91 29.05. Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Xetra EUR 1,78 155.000 275.445,69 Nasdaq SEK 19,14 325.000 6.221.162,84 Aggregiert Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Xetra EUR 1,66 395.000 656.562,25 Nasdaq SEK 18,20 735.000 13.378.851,27



e) Datum des Geschäfts

09.03.2026; UTC+1



f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA /

MIC: XETR / XSTO

Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personena) NameName und Rechtsform: Bodhivas GmbH2. Grund der Meldunga) Position / StatusPerson steht in enger Beziehung zu:Vorname: RemcoNachname(n): WestermannPosition: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directorb) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsichta) NameVerve Group SEb) LEI391200UIIWMXRLGARB954. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: AktieISIN: SE0018538068b) Art des GeschäftsKaufc) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäftee) Datum des Geschäfts09.03.2026; UTC+1f) Ort des GeschäftsName: XETRA / Nasdaq First NorthMIC: XETR / XSTO

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