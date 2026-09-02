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Verve Group Aktie 123779510 / SE0018538068

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02.09.2026 13:24:39

EQS-DD: Verve Group Media SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

Verve Group
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Verve Group Media SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

02.09.2026 / 13:23 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Purchase

1. Details of the person discharging managerial responsibilities and of persons closely associated with them
a) Name
Name and legal form: Bodhivas GmbH

2. Reason for the notification
a) Position/status
Person closely associated with:
First name: Remco
Last name(s): Westermann
Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
Verve Group SE

b) LEI
391200UIIWMXRLGARB95

4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: SE0018538068

b) Nature of the transaction
Purchase

c) Price(s), volume and date of the transaction(s)
 
31.08.26 Currency Price per share Number of shares Volume
Xetra EUR 1.1013 148,402 163,432.88
Nasdaq SEK 12.2076 202,733 2,474,882.61
         
01.09.26 Currency Price per share  Number of shares Volume
Xetra EUR 1.1139 95,000 105,825.03
Nasdaq SEK 12.3840 45,000 557,279.08
         
Aggregated Currency Price per share  Number of shares Volume
Xetra EUR 1.1062 243,402 269,257.91
Nasdaq SEK 12.2396 247,733 3,032,161.69


e) Date of the transaction
31.08.2026 / 01.09.2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA / Nasdaq First North
MIC: XETR / XSTO

 

02.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Verve Group Media SE
Humlegårdsgatan 19 A,
11446 Stockholm
Sweden
Internet: www.verve.com
LEI Code: 391200UIIWMXRLGARB95



 
End of News EQS News Service




106856  02.09.2026 CET/CEST





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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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