EQS-DD: Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.10.2026 / 15:30 CET/CEST

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a) Name

Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH



2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Vorname: Remco

Nachname(n): Westermann

Position: Chief Executive Officer (CEO) / Board Member

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name:

b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: IE000ZVY0237

b) Art des Geschäfts: Kauf



c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Xetra (XETR) EUR 1,0622 45.000 47.800,00 d) Aggregierte Informationen Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Xetra (XETR) EUR 1,0622 45.000 47.800,00

e) Datum des Geschäfts

06.10.2026; UTC+1



f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA

MIC: XETR 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personena) NameName und Rechtsform: Bodhivas GmbH2. Grund der Meldunga) Position / StatusPerson steht in enger Beziehung zu:Vorname: RemcoNachname(n): WestermannPosition: Chief Executive Officer (CEO) / Board Memberb) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsichta) Name: Verve Group Media SEb) LEI: 391200UIIWMXRLGARB954. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: AktieISIN: IE000ZVY0237b) Art des Geschäfts: Kaufc) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäftee) Datum des Geschäfts06.10.2026; UTC+1f) Ort des GeschäftsName: XETRAMIC: XETR

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