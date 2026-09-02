EQS-DD: Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.09.2026 / 13:23 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH



2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Vorname: Remco

Nachname(n): Westermann

Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Verve Group SE

b) LEI

391200UIIWMXRLGARB95



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: SE0018538068

b) Art des Geschäfts

Kauf



c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte 31.08.26 Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Xetra EUR 1,1013 148.402 163.432,88 Nasdaq SEK 12,2076 202.733 2.474.882,61 01.09.26 Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Xetra EUR 1,1139 95.000 105.825,03 Nasdaq SEK 12,3840 45.000 557.279,08 Aggregiert Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Xetra EUR 1,1062 243.402 269.257,91 Nasdaq SEK 12,2396 247.733 3.032.161,69

e) Datum des Geschäfts

31.08.2026 / 01.09.2026; UTC+1



f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA /

MIC: XETR / XSTO

Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personena) NameName und Rechtsform: Bodhivas GmbH2. Grund der Meldunga) Position / StatusPerson steht in enger Beziehung zu:Vorname: RemcoNachname(n): WestermannPosition: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directorb) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsichta) NameVerve Group SEb) LEI391200UIIWMXRLGARB954. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: AktieISIN: SE0018538068b) Art des GeschäftsKaufc) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäftee) Datum des Geschäfts31.08.2026 / 01.09.2026; UTC+1f) Ort des GeschäftsName: XETRA / Nasdaq First NorthMIC: XETR / XSTO

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