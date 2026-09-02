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Verve Group Aktie 123779510 / SE0018538068

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02.09.2026 13:24:39

EQS-DD: Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

Verve Group
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Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.09.2026 / 13:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform:          Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Vorname:        Remco
Nachname(n): Westermann
Position:          Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director
b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
Verve Group SE
b) LEI
391200UIIWMXRLGARB95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art:      Aktie
ISIN:    SE0018538068
b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte
31.08.26 Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen
Xetra EUR 1,1013 148.402 163.432,88
Nasdaq SEK 12,2076 202.733 2.474.882,61
         
01.09.26 Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen
Xetra EUR 1,1139 95.000 105.825,03
Nasdaq SEK 12,3840 45.000 557.279,08
         
Aggregiert Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen
Xetra EUR 1,1062 243.402 269.257,91
Nasdaq SEK 12,2396 247.733 3.032.161,69

e) Datum des Geschäfts
31.08.2026 / 01.09.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA / Nasdaq First North  
MIC:    XETR / XSTO
 

02.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Verve Group Media SE
Humlegårdsgatan 19 A,
11446 Stockholm
Schweden
Internet: www.verve.com
LEI Code: 391200UIIWMXRLGARB95



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106856  02.09.2026 CET/CEST





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