Value-Holdings Aktie 967671 / DE0007600405
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31.08.2026 15:22:29
EQS-DD: Value-Holdings AG: Moonflower GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Value-Holdings Aktiengesellschaft
|Bahnhofstrasse 30
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.value-holdings.de
|LEI Code:
|391200PXXVRTVCFYFB34
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106834 31.08.2026 CET/CEST
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