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UZIN UTZ Aktie 708895 / DE0007551509

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27.08.2026 11:32:41

EQS-DD: Uzin Utz SE: Herr Dr. Werner Utz, Kauf

UZIN UTZ
60.54 CHF 1.89%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.08.2026 / 11:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Herr Dr.
Vorname: Werner
Nachname(n): Utz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Uzin Utz SE

b) LEI
529900LG4MEW8I54JM22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007551509

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
65,00 EUR 65.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
65,00 EUR 65.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


27.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Uzin Utz SE
Dieselstrasse 3
89079 Ulm
Deutschland
Internet: https://de.uzin-utz.com/
LEI Code: 529900LG4MEW8I54JM22



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106802  27.08.2026 CET/CEST





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