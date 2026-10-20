UZIN UTZ Aktie 708895 / DE0007551509
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20.10.2026 12:01:35
EQS-DD: Uzin Utz SE: Dr. Werner Utz, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Uzin Utz SE
|Dieselstrasse 3
|89079 Ulm
|Deutschland
|Internet:
|https://de.uzin-utz.com/
|LEI Code:
|529900LG4MEW8I54JM22
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107592 20.10.2026 CET/CEST
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27.08.26
|EQS-DD: Uzin Utz SE: Herr Dr. Werner Utz, Kauf (EQS Group)
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