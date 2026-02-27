Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 0.5%  SPI 19’199 0.3%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’307 0.1%  Euro 0.9105 -0.2%  EStoxx50 6’149 -0.2%  Gold 5’198 0.3%  Bitcoin 50’806 -2.6%  Dollar 0.7716 -0.3%  Öl 72.5 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405Roche1203204NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie fester: Agustín Carstens und Luca Maestri für den Verwaltungsrat nominiert
Saint-Gobain tritt 2025 auf der Stelle - Marge bleibt stabil: Aktie verliert
Santhera-Aktie gesucht: Vorschlag für Erstattung von Agamree in Spanien erhalten
Schweiter-Aktie etwas fester: Erneut Umsatz- und Gewinnrückgang in 2025
BASF-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet
Suche...
Plus500 Depot

UmweltBank Aktie 1153020 / DE0005570808

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.02.2026 14:00:46

EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Kauf

UmweltBank
3.95 EUR 0.51%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.02.2026 / 13:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dietmar
Nachname(n): von Blücher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
UmweltBank Aktiengesellschaft

b) LEI
529900POEO7KMKWM0A53 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005570808

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,9400 EUR 5.389,92 EUR
3,9400 EUR 12.769,54 EUR
3,9300 EUR 1.536,63 EUR
3,9400 EUR 10.370,08 EUR
3,9500 EUR 94,80 EUR
3,9400 EUR 3.325,36 EUR
3,9500 EUR 1.027,00 EUR
3,9500 EUR 5.569,50 EUR
3,9500 EUR 3.716,95 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,9420 EUR 43.799,7800 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


27.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.umweltbank.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103454  27.02.2026 CET/CEST