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26.11.2026 14:00:33
EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
26.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|The NAGA Group AG
|Suhrenkamp 59
|22335 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.naga.com
|LEI Code:
|529900H6SZC36ZDAUU68
|End of News
|EQS News Service
|
108422 26.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
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14:00
|EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, buy (EQS Group)
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14:00
|EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, Kauf (EQS Group)
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20.11.26
|EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, buy (EQS Group)
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20.11.26
|EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, Kauf (EQS Group)
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10.11.26
|EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, Kauf (EQS Group)
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10.11.26
|EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, buy (EQS Group)
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10.11.26
|EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, buy (EQS Group)
Analysen zu The Naga Group AG Nach Kapitalherabsetzung
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Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
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